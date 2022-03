Città di Castello, fondazione Burri: Bruno Corà rieletto alla presidenza

12 marzo 2022 a

Il professor Bruno Corà è stato rieletto alla presidenza della Fondazione Palazzo Albizzini collezione Burri di Città di Castello. La seduta per la nomina dei membri del consiglio che guideranno la Fondazione per i prossimi quattro anni si è riunita nel pomeriggio di giovedì scorso nella sede di Palazzo Albizzini.

“L’opera di Alberto Burri in questi anni è stata particolarmente presente in importanti mostre in Italia e nel mondo e questo ha portato a un considerevole apprezzamento delle opere del maestro anche da parte del mercato dell’arte. Grazie all’intenso lavoro prodotto dalla squadra di governo della Fondazione, sono stati intessuti importanti rapporti con enti e istituzioni di grande prestigio, sia italiani che internazionali”. Sono queste le motivazioni dei consiglieri che, con votazione unanime, hanno riconfermato il professor Corà alla carica di presidente dell’ente. Guiderà la Fondazione Burri per un quadriennio, fino al 2026.

Ringraziando i consiglieri per la nomina, Bruno Corà ha dato il benvenuto ai nuovi nominati e ha ringraziato, per il lavoro svolto insieme a lui negli ultimi quattro anni, i consiglieri uscenti: Rosario Salvato, Giovanna Melandri e Roberto Sisi. Dodici i consiglieri nominati dai vari enti: Bruno Corà, Chiara Burzigotti e Roberta Giorni, come già noto, sono stati nominati dal Comune di Città di Castello. Per Intesa San Paolo i consiglieri nominati sono Giancarlo Bacchi, Domenico Colcelli e Marco Conti. Antonello Folco Biagini, Carla Subrini e Stefano Valeri, sono stati nominati dall’Università Sapienza di Roma. L’Associazione per la tutela e la conservazione dei monumenti dell’Alta Valle del Tevere, infine, ha nominato Catia Cecchetti, Giuseppe Fortuni e Tiziano Sarteanesi. Il Comune di Città di Castello e Intesa San Paolo hanno, inoltre, nominato i revisori dei conti: Simone Mariotti, dal Comune tifernate, e Lamberto Lanari, da Intesa San Paolo. Il consiglio della Fondazione Palazzo Albizzini collezione Burri con la nomina di Paolo Tanzi ha completato la terna dei revisori.

