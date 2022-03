Terni, Lorenzo Barone è arrivato in Namibia dopo 1.168 chilometri in bici

Alessandro Picchi 11 marzo 2022 a

Sono trascorsi ventuno giorni da quando l’avventuriero di San Gemini ha lasciato l’Italia alla volta della via terrestre più lunga del mondo. A dieci giorni dal suo arrivo all’aeroporto di Cape Town e diretto in Russia, il 1° marzo 2022 Lorenzo Barone aveva percorso i primi 1.168 km, lasciando il Sudafrica ed entrando in Namibia.

Ora, con l’assetto della sua bici Bressan appositamente equipaggiata per attraversare l’Africa, si gode il panorama e gli incontri selvaggi. “Mentre pedalavo, allontanandomi da una tempesta di pioggia e sabbia - ha scritto sui suoi canali sociali - un branco di zebre mi ha attraversato la strada. È stato incredibile, senza dubbio uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Ho deciso di usare le borse anteriori per riuscire a trasportare abbondanti scorte di cibo e acqua, perché in questi giorni in Namibia sto affrontando lunghe distanze senza incontrare centri abitati".

"In questi ultimi 7 giorni - prosegue - ho pedalato 983 km di cui 721 km su strade sterrate, spesso spingendo la bici a piedi nella sabbia. Ero da solo, immerso nella natura, ed è stato bellissimo. Ho attraversato zone selvagge e, oltre ai paesaggi incredibili, ho visto zebre, struzzi, orici, gazzelle, antilopi, scimmie, marmotte, vari uccelli e insetti. Ora sono di nuovo sull’asfalto ed ho raggiunto Windhoek, la capitale della Namibia”.

Lorenzo poi riflette sulla situazione attuale: “Sono partito per questa avventura in uno dei momenti peggiori, dato che tra guerre, colpi di stato e limitazioni varie per la pandemia, ci saranno molti problemi aggiuntivi da affrontare, oltre al semplice pedalare. Nella mia vita però sono sempre andato alla ricerca della libertà, ed anche se in questo mondo non si è realmente liberi, voglio impegnarmi, cercare soluzioni e andare avanti, per vivere la vita che avrei voluto vivere sperando che nel mondo regni la pace e la libertà. Forse riuscirò a realizzare questo progetto, o forse no, ma per me partire e provarci sarà stato comunque un successo. L'avventura continua!”.

