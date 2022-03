Perugia, da Eurochocolate 780 piante per il Frontone

11 marzo 2022 a

Venti giorni per far tornare verdi e rigogliosi i giardini del Frontone di Perugia. Lo promette Eugenio Guarducci con a fianco l’assessore comunale alle infrastrutture Otello Numerini, il professor Aldo Ranfa dell’Università degli studi di Perugia e Matteo Giambartolomei, amministratore di Umbra Flor. Ognuno farà la propria parte per ridare vita al parco cittadino. Tempi? Il prossimo appuntamento pasquale di Eurochocolate, A passo d’uovo, in calendario dal 25 marzo al 3 aprile. Con un budget di 25/30 mila euro, così ha detto Guarducci, saranno piantati 780 bossi perimetrali, pansè bianche e gialle nelle aiuole, inoltre saranno stesi 800 metri quadrati di prato pronto e si provvederà a stendere 100 metri cubi di ghiaia. Un’operazione di restyling seguita, nell’aspetto arboreo dagli esperti di Unipg nel rispetto delle caratteristiche dello storico giardino. “E’ un parco che risale alla fine del 18esimo secolo”, precisa il professor Ranfa. Umbra Flor, partecipata regionale, darà il proprio contributo nella fornitura.

"E’ un primo step che speriamo di proseguire negli anni e che, auspichiamo, venga anche seguito da altri al fine di riqualificare l’intera area”, precisa Guarducci. Infatti dai muretti perimetrali ai bagni resta molto da fare. L’assessore Numerini, oltre a ricordare il patto fra cittadini e amministrazioni per la cura del verde, ha anche anticipato l’atto approvato in giunta nella giornata di ieri di partecipazione all’avviso pubblico, con fondi Pnrr, per il restauro dei giardini storici della città. Oggetto del piano sono Pincetto, Sant’Angelo e San Matteo degli armeni.

Progetto giardini storici

Tre, dunque, sono i progetti che saranno presentati per concorrere al riparto delle risorse disponibili per un importo complessivo di circa 4,4 milioni. Nel dettaglio è di 2 milioni di euro l’intervento proposto per il Parco Sant’Angelo. Dove si punta in particolare a riqualificare l’oliveto e di realizzare una sentieristica. Parte significativa del progetto è il trattamento delle acque a fini irrigui con la previsione di un serbatoio da realizzare ex novo. E’ previsto anche un nuovo immobile con servizi igienici e spazi per le associazioni. Il secondo progetto (1,4 milioni) riguarda la risistemazione dell’area verde interna al complesso San Matteo degli Armeni. L’obiettivo è realizzare un giardino dentro le mura. Il terzo e ultimo intervento, infine, per un milione di euro riguarderà il parco del Pincetto dove si procederà, innanzitutto, mediante interventi di ingegneria naturalistica, a consolidare l’area, soggetta a instabilità.

