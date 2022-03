Spoleto, spazi per i giovani: il Rotaract recupera campo da basket

Filippo Partenzi 11 marzo 2022 a

Verso la riqualificazione il campo da basket di via Pasquale Laureti. Il Rotaract di Spoleto, nell’ambito del progetto Field the passion, ha infatti intenzione di risistemare l’intera area situata nelle immediate vicinanze della scuola media Pianciani. Ad annunciarlo è stato il responsabile Michele Calai il quale, da ormai qualche settimana, si è attivato per individuare sponsor e aziende interessate a contribuire ai lavori. “Abbiamo già ricevuto tre preventivi: ora dobbiamo reperire le risorse necessarie. Il nostro obiettivo - ha detto - è quello di rendere di nuovo fruibile il campetto già a luglio”.

L’associazione ha avviato due distinte iniziative attraverso le quali raccogliere fondi da destinare all’operazione. La prima consiste in un torneo di padel, in programma il 20 marzo nell’impianto di via dei Vetrai: per iscriversi (costo 25 euro a testa) c’è tempo fino a martedì. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri 338/4958265 (Michele) e 333/8760858 (Alessandro). La seconda, invece, è una lotteria con in palio le maglie autografate di Andrea Giovi (nazionale italiana di pallavolo), Isabella Di Iulio (Bartoccini Perugia) e Chiara Arcangeli (Sirio Perugia). Partecipare è facile: basta collegarsi a Facebook e seguire le indicazioni presenti nel post dedicato all’evento. I tagliandi possono essere acquistati tramite bonifico (iban IT79U0808637320000050101738 intestato a Distretto Rotaract 2090), con la ricevuta che andrà poi spedita all’indirizzo mail [email protected] L’estrazione dei numeri vincenti avrà luogo il 12 marzo. Il Rotaract, che nella prossima settimana incontrerà il Comune per fare il punto della situazione, provvederà inoltre ad avviare un’apposita campagna di crowdfunding.

Il piano elaborato dall’associazione benefica, in particolare, nasce “dalla volontà di alcuni soci di garantire a quante più persone possibili l’accesso ad impianti sportivi e aree ginniche funzionali e accoglienti in modo da incentivare attività sportive e di socializzazione. L’obiettivo del service si pone è quello di riqualificare e ristrutturare aree in disuso o degradate contribuendo alla realizzazione di campi di gioco polifunzionali”.

