Il racconto di Tatiana: "In auto 22 ore con 4 bimbi senza mai fermarmi per scappare dall'Ucraina"

“Ho guidato 22 ore di fila per uscire dall’Ucraina. In macchina con me avevo quattro bambini: due sono figli miei e altri due dovevo portarli fuori dal paese perché il loro papà è rimasto a combattere mentre la mamma era in Polonia. Per 22 ore non ci siamo mai fermati. Nemmeno per mangiare o andare in bagno. Abbiamo mangiato in auto e i bambini hanno fatto i bisogni nei bicchieri. Era troppo pericoloso fermarsi”. A raccontarlo mentre, fa notare lei stessa, le “tremano ancora le mani” è Tatiana Zhuchenko. E’ arrivata a Perugia mercoledì all’una di notte dopo una settimana di viaggio in automobile in cui si è concessa qualche tappa per far riposare i bambini. Tatiana parla bene italiano. Ha vissuto qui per 10 anni e solo nel 2019 insieme al marito e ai figli aveva deciso di tornare in Ucraina. “Avevamo messo su casa, come si dice. Volevamo vivere la nostra vita nel nostro paese, dove sono anche i nostri genitori. Invece questa guerra ci ha costretti a scappare di nuovo. Non pensavo che sarei tornata così e invece eccomi qua con uno zainetto e basta”.

Spera di tornare presto in Ucraina Tatiana. “Per adesso proverò a far fare la scuola a distanza a mio figlio, e spero che a settembre saremo tornati a casa. Ma non possiamo sapere che cosa succederà. Fino a pochi giorni prima della guerra non pensavamo che sarebbe successo. E anche il giorno che siamo partiti lo abbiamo deciso la mattina alle sette e alle 11 eravamo già in macchina. Abbiamo fatto questa scelta mercoledì scorso perché abbiamo avuto paura. Degli amici mi hanno detto che scappavano e poteva essere una buona occasione per andare insieme, più auto una dietro l’altra, perché altrimenti poteva essere pericoloso. La nostra città non è stata attaccata e speriamo che non lo sarà, ma è accerchiata da bombardamenti e guerra ovunque, è a non molti chilometri da Kharkiv e come facciamo a sapere che non arriverà presto anche lì?”.

A Tatiana si rompe la voce quando racconta che ha dovuto lasciare il marito nella loro città a combattere. “Lo sento solo per sapere che sta bene. Non ha tempo di parlare con me” racconta. Dopo le prime 22 ore senza nemmeno andare in bagno lei i bambini sono arrivati in Moldavia. “Delle persone di buon cuore di hanno ospitato per due giorni. Poi ho lasciato i due bambini non miei alla loro mamma e noi siamo ripartiti”. Fino a Perugia. “Adesso abbiamo un tetto sulla testa e i miei figli possono dormire tranquilli”. Domani si vedrà.

