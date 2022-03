Perugia, falsa guarigione Covid per avere green pass: denunciati medico e paziente

Fra. Mar. 11 marzo 2022 a

Falsa guarigione da Covid per ottenere un green pass da utilizzare al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale. E’ questo l’assunto su cui si muove l’inchiesta della Procura di Perugia di Raffaele Cantone che ha portato all’emissionedi un avviso di conclusione delle indagini preliminari per un medico di medicina generale di Perugia e una delle sue pazienti. Per entrambi, l’accusa è di concorso in falsità ideologica e falsità in un documento informatico.

Nello specifico, come sta scritto nel capo di imputazione, la paziente - dipendente di un ente pubblico - avrebbe “istigato” il medico della Usl Umbria 1, a “redigere il certificato di guarigione da Covid attestando falsamente la guarigione della malattia nonostante la donna non l’avesse mai contratta”, per questo “inseriva la certificazione nel sistema tessera sanitaria del ministero dell’Economia e delle finanze, in tal modo consentendo, attraverso l’utilizzo dei dati da parte della piattaforma nazionale che si generasse automaticamente in favore della donna una non veritiera certificazione verde Covid 19”.

La data indicata come quella di commissione del reato è il 26 gennaio 2022. Meno di 20 giorni prima dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Che altrimenti non avrebbero nemmeno potuto entrare nei luoghi di lavoro.

Ma il green pass da guarigione generato avrebbe avuto in sé una anomalia. Che non è sfuggita al Nas del colonnello Giuseppe Schienalunga e ha portato a fare approfondimenti. Da cui sarebbe emerso che la donna indagata era risultata positiva con un antigenico tra ottobre e novembre. All’epoca serviva ancora un molecolare di conferma per la positività. Il suo era risultato negativo. Ciò nonostante, mesi dopo, sempre a nome della stessa persona, che nel frattempo non era risultata positiva ad altri test, è stato emesso appunto un certificato di guarigione dal medico di base. Dopo la notifica del 415 bis entrambi gli indagati potranno chiedere di essere interrogati come previsto per legge.

