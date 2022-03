Foligno, risulta positivo al tampone e si scaglia contro la farmacista: arriva la polizia

10 marzo 2022 a

a

a

Gli agenti del commissariato di Foligno sono intervenuti in una farmacia per un diverbio tra la titolare e un cliente che è risultato positivo al tampone per l'individuazione del Covid 19. La discussione è scaturita quando la farmacista, dopo aver effettuato il tampone faringeo, ha comunicato all’uomo, classe 1957, la positività al Covid e il conseguente inserimento del suo nominativo nella lista dei positivi al virus.

Il racconto di una badante ucraina: "Scampata alla guerra dopo due giorni di cammino"

Il 65enne non essendo d’accordo all’utilizzo del suo nominativo, ha iniziato a inveire e urlare contro la farmacista che, molto spaventata, ha richiesto l’intervento della polizia. All’arrivo degli agenti, l’uomo però si era già allontanato dai locali della farmacia. Sentita la titolare dell'esercizio, gli agenti dopo una verifica del nominativo in banca dati, si sono portati nell’abitazione dell’uomo per valutare, anche alla luce della sua reazione, il rispetto della quarantena obbligatoria.

Rubano tre quintali di rame alla stazione: arrestati due uomini

Il 65enne è stato trovato in casa e, dopo essere stato identificato, gli agenti lo hanno invitato ad attenersi a un comportamento rispettoso delle normative e informato delle conseguenze di un’eventuale violazione della quarantena.

Varchi Ztl del centro storico: nuove disposizioni fino al 30 aprile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.