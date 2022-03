Foligno, varchi Ztl del centro storico: nuove disposizioni fino al 30 aprile

Gabriele Grimaldi 10 marzo 2022 a

A Foligno relativamente ai varchi per la zona a traffico limitato, ci sono nuove disposizioni sino alla fine di aprile. Il Comune, insieme alla polizia municipale, ha pubblicato l’ordinanza numero 123 sugli orari di attivazione dei varchi della Ztl nel centro storico validi fino al 30 aprile. Il varco di via Santa Caterina all’intersezione con via Cassero sarà ancora attivo 24 ore al giorno. La Ztl in via Mazzini, a partire dall’intersezione con via Cairoli, avrà ancora i seguenti orari: 11-13 e 17-1 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi; 14-01 la domenica e festivi; 11-13 e 17-19.30 da lunedì a giovedì. Il varco di via San Giovanni dell’Acqua, all’altezza dell’intersezione con via Isolabella e quello di via XX Settembre, all’altezza dell’intersezione con piazza San Giacomo, avranno i seguenti orari: 18.30-24 da lunedì a giovedì, 18.30-1 del giorno successivo il venerdì, sabato e prefestivi, 12-24 la domenica e i festivi.

Da ieri mercoledì 9 marzo, invece, è stata posticipata la chiusura del varco Ztl di via Garibaldi: da lunedì a giovedì chiusura dalle 21 alle 24; venerdì, sabato e giorni prefestivi dalle 21 all'1 del giorno successivo, domenica e festivi dalle 13 alle 24. Questa modifica provvisoria durerà, come le altre, fino al 30 aprile ed è stata adottata per alleviare i disagi alla circolazione causati dal cantiere dei lavori di riqualificazione di piazza Giacomini, oltre che per accogliere le richieste degli operatori economici presenti in questa zona del centro.

Confermata, infine, anche la proroga per altri sei mesi dell’accesso libero ai varchi Ztl per i mezzi a propulsione elettrica previa comunicazione della targa del proprietario del veicolo. Inoltre, sempre per questa categoria di mezzi, è stata introdotta la gratuità della sosta in tutte le aree di parcheggio a pagamento esterne alla zona a traffico limitato per un tempo massimo di tre ore fruibili per una sola volta nell’arco della stessa giornata.

