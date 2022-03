Umbria, allarme Covid. Gimbe: "E' la regione con il maggior incremento di nuovi casi: +37,4%"

10 marzo 2022 a

a

a

I dati della Fondazione Gimbe fanno scattare un nuovo allarme Covid per la regione Umbria. Nella settimana dal 2 all'8 marzo si registra un netto peggioramento per i casi di attualmente positivi per 100.000 abitanti che diventano 1.220. Inoltre l'aumento dei nuovi casi supera il 37%, per l'esattezza è del 37.4% rispetto alla settimana precedente. I posti letto occupati in area medica sono sopra la soglia di saturazione (21%), mentre rientra nei limiti il valore relativo alle terapie intensive (7%).

In Umbria calano i ricoveri, ma tornano ad aumentare i positivi: + 1.499. Ancora tre vittime

L'aumento dei nuovi casi riguarda sia la provincia di Perugia, +42,7% rispetto alla settimana precedente, che quella di Terni: +22,1%. Entrambe rientrano tra le 48 con una incidenza dei casi superiore a 500 ogni 100mila abitanti. In 49 si registra un aumento percentuale rispetto alla settimana precedente. Stesso discorso per dodici regioni. Il dato percentuale più alto riguarda proprio l'Umbria: +37,4%, mentre il Lazio fa registrare il -12,7%.

Dopo cinque settimane i contagi riprendono a salire. Calano i ricoveri ma anche le vaccinazioni. L'ombra di una nuova ondata

Positivi i dati relativi alla campagna vaccinale. La popolazione che ha completato il ciclo è pari all'84,6%, contro una media italiana dell'83,6%. Va aggiunto un ulteriore 1,6% (in questo caso la media italiana è del 1,9%) di cittadini con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con la terza dose, invece, è dell'84,9% (media italiana 82,8%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 2,5%, in media con la percentuale del Paese che è del 2,4%. La popolazione nella fascia di età 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 33% (media Italia 32,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,7% (media italiana 4,8%) solo con prima dose. Dati che ovviamente fanno alzare nuovamente il livello di guardia. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe registra nel Paese una inversione della curva. Dopo cinque settimane di discesa, leggera salita: +1,5% in 7gg. Il dato positivo è quello dei ricoveri che a livello nazionale diminuiscono del 16,1% area medica e del 16,4% nelle Terapie intensive. Secondo la Fondazione Gimbe sarebbe "una follia abbandonare l'uso delle mascherine al chiuso".

Poliziotto no vax sospeso senza stipendio: Tar gli riconosce l'assegno alimentare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.