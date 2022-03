San Giustino, presa a sassate da banda di ragazzini

10 marzo 2022 a

Parlare di baby gang è eccessivo, probabilmente fuori luogo ma essere inseguita e presa a sassate da quattro ragazzini in pieno giorno, nella centralissima piazza del Comune a San Giustino è una brutta storia che non può essere taciuta. Protagonista una donna, A.B. le sue iniziali, che aveva per mano il figlioletto di tre anni.

La signora si è sfogata sui social, prima però aveva raccontato per fila e per segno quanto le era accaduto ai carabinieri. Ha raccontato che era fuori da un’attività commerciale con il figlio al quale stava comprando delle palline da un distributore. All’improvviso, senza apparente motivo, quattro ragazzini under 15 o giù di lì, due maschietti e altrettante femminucce, si sono alzati da una panchina e hanno iniziata a infastidirla, inseguendola fino al sottopassaggio e lanciandole contro alcuni sassi. Nel conquistare il sottopassaggio la donna è caduta a terra, tanto da rendersi necessaria una sosta in ospedale (per lei prognosi di una decina di giorni).

La signora ha raccontato di aver fatto finta di chiamare i carabinieri con il cellulare, mossa azzeccata che ha messo in fuga i quattro. Naturalmente dopo le cure la donna si è recata dai carabinieri, che hanno avviato subito indagini per risalire alla banda di ragazzini, ripresi dalle telecamere presenti nella zona. Addirittura, ma la notizia non è confermata dalle fonti ufficiali, i militari avrebbero già individuati gli autori del brutto gesto. Che altro aggiungere? Beh, che la vicenda ovviamente ha colpito il comprensorio altotiberino, che anche in un recente passato ha fatto i conti con le baby gang, particolarmente attive a Città di Castello e Umbertide. Vicende non collegate con quanto accaduto a San Giustino, ma indicative di un disagio giovanile che non può più essere nascosto. Anzi sarebbe il caso di provare a trovare le soluzioni al problema.

