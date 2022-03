Perugia, ruba il furgone al datore di lavoro che non lo pagava: condannato a due anni

10 marzo 2022 a

Patteggia due anni di reclusione al termine del processo per direttissima. La sentenza nei confronti del 36enne di origine marocchina è stata emessa ieri dal giudice Serena Ciliberto. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri perché aveva rubato un furgone al suo datore di lavoro.

Secondo quanto lui stesso aveva raccontato, glielo aveva sottratto perché non aveva percepito sette mesi di stipendio. E infatti avrebbe ricattato l'imprenditore chiedendogli quelle somme in cambio della restituzione del furgone. L’uomo era stato fermato e poi arrestato dai carabinieri di Torgiano. In sede di convalida il giudice aveva ritenuto la non sussistenza delle esigenze cautelari per disporre una misura cautelare nei confronti dell'uomo. L'imputato - difeso dall'avvocato Luisa Manini - aveva dunque raccontato di aver sottratto il furgone perché non aveva preso gli ultimi sette mesi di stipendio, lavorando in nero per l'imprenditore.

Per questo era stato accusato di furto, ma all’uomo veniva anche l'ipotesi di accusa di resistenza a pubblico ufficiale perché quando i carabinieri lo avevano fermato a Miralduolo ha rifiutato di fornire loro i documenti. Ieri mattina la sentenza.

