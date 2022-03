Ricercato in Russia per maxi furto: Procura Perugia nega estradizione ucraino

10 marzo 2022 a

In Umbria era stato arrestato perché per alloggiare in un albergo di Perugia aveva fornito uno degli alias con cui abitualmente si qualificava. E che era finito nei cervelloni delle Forze dell’ordine. Era novembre dello scorso anno quando lo fermarono gli agenti della volante di Perugia proprio nell’hotel in cui soggiornava con la moglie. Su di lui, un uomo di origine ucraina pendeva un mandato di arresto internazionale del 27 ottobre 2017 emesso dalla Russia. L'uomo era accusato di aver sottratto 28 mila rubli a una fondazione a Mosca nel 2011. In seguito all’arresto dell’uomo, la Russia ne aveva chiesto all’estradizione.

La Corte d’Appello di Perugia dunque aveva messo l’uomo a disposizione dell’autorità imponendogli il divieto di espatrio e ritirandogli il passaporto.

Adesso la Procura Generale presso la Corte d’appello - alla guida del Procuratore generale, Sergio Sottani - fa sapere che la stessa Corte, su sua istanza, ha accolto la revoca delle misure.

“La Corte d’appello - sta scritto in una nota della Procura -ha rilevato che in base alle previsioni della Convenzione europea di estradizione del 1957, l'estradizione non può essere concessa se la parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda di estradizione motivata per un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la condizione di questo individuo rischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi. Per l’effetto - prosegue la Corte d’appello - gli sviluppi della drammatica situazione riguardante l'Ucraina e gli attuali rapporti tra la Federazione Russa e l'Ucraina inducono a ritenere sussistente e concreto il rischio che, in caso di estradizione, il cittadino ucraino, possa essere sottoposto, in ragione dello status di cittadino ucraino, a trattamenti contrari ai diritti fondamentali della persona”.

