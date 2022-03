Giovane residente a Terni muore in uno scontro in moto a Napoli

09 marzo 2022 a

a

a

Era residente a Terni il giovane motociclista napoletano che, nel corso della tarda mattinata di martedì 8 marzo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale accaduto nel capoluogo campano. Francesco Maria Leone Clausi era in sella a una Bmw che si è scontrata con una Fiat Panda nel quartiere di Fuorigrotta. In seguito al violento urto il giovane è stato scaraventato a terra con lesioni in varie del corpo che si sono rivelate fatali. Il motociclista aveva 34 anni. In gravi condizioni la coetanea che si trovava in sella alla moto di grossa cilindrata dietro di lui.

Carambola di notte lungo il ponte sul fiume Nera. Tre auto coinvolte in uno scontro

Il 34enne è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Napoli, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'utilitaria è stato indagato per omicidio stradale. La polizia locale ha eseguito un accurato sopralluogo per accertare le cause dell'incidente mortale. I mezzi coinvolti saranno posti sotto sequestro. La ragazza, che era in moto con la vittima dello scontro, è ricoverata all'ospedale Cardarelli con riserva di prognosi.

Scontro frontale nella notte sulla Flaminia. Quattro persone in ospedale

La notizia del tragico incidente accaduto in via Terracina, a Napoli, è subito rimbalzata a Terni, la città dove il giovane abitava da qualche tempo. Il corpo senza vita del 34enne napoletano è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati rimossi dalla sede stradale. Dopo l'incidente il traffico in zona ha subito notevoli rallentamenti per consentire agli agenti del comando della polizia locale partenopea di completare i rilievi. L'incidente si è verificato in una zona abitata della città. Gli inquirenti hanno sentito a lungo il 42enne che era volante della Panda. Dalle sue parole si sta cercando di capire come si sia verificato l'impatto che è costato la vita al giovane motociclista napoletano. Da parte degli inquirenti c'è il massimo riserbo. Le indagini sono ancora in corso.

Arezzo, quattro morti nell'incidente: automobilista patteggia due anni e sei mesi. Distrazione dopo viaggio massacrante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.