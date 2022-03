Gubbio, donna vittima di violenza e minacce: condannato ex marito 54enne

Euro Grilli 09 marzo 2022 a

Lui 54 anni, rappresentante di commercio di origini marchigiane, è stato condannato per stalking a un anno e 8 mesi (il pubblico ministero aveva chiesto un anno e 4 mesi) senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, al risarcimento di tutti danni patrimoniali e morali, al riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 8 mila euro e al pagamento delle spese processuali e della parte civile quantificate in 5 mila. Lei, libera professionista, eugubina di origini residente nel circondario, vittima di minacce, percosse, vessazioni, insulti, costretta a seguire un percorso terapeutico con una psicologa al centro antiviolenza di Perugia, è uscita da un vero e proprio inferno.

In tribunale, martedì sera, è stata ricostruita una storia d’amore coronata nel matrimonio dal quale è nato un figlio. Ben presto però le cose sono degenerate. Nel 2015 la decisione di vivere ognuno per proprio conto e nel febbraio del 2016 la formalizzazione della separazione giudiziale. Da quel momento la donna è stata vittima di comportamenti gravissimi, vessazioni, minacce, insulti, percosse. Davanti al giudice ha detto: “Dal marzo 2015 e fino al 2018 ho vissuto un periodo di terrore. Ricevevo continuamente telefonate, anche la notte, addirittura fino a 100 chiamate al giorno”. Difesa dall’avvocato Ubaldo Minelli (in foto), ha poi aggiunto: “Mi minacciava dicendomi che mi avrebbe spezzato le gambe, che mi gambizzava, che mi faceva finire sulla sedia a rotelle, che mi avrebbe messo sotto un cipresso”. Oltre a ciò anche telefonate mute che i carabinieri attraverso le indagini dei tabulati sono riusciti a ricondurre all’utenza telefonica del marito.

L’uomo, difeso da Sabrina Sartini del foro di Ancona, inviava anche messaggi minacciosi e tramite whatsapp filmati pornografici. La donna, devastata dal punto di vista psicologico e provata anche fisicamente (all’epoca era affetta da una grave malattia), alla fine non ce l’ha fatta più e ha denunciato l’ex marito per stalking. I carabinieri hanno fatto indagini e l’uomo è stato rinviato a giudizio. Davanti al giudice Livia Brutti (pm Giuseppe Marini) è stato ricostruito il calvario della donna che era stata costretta a barricarsi in casa con la famiglia, a cambiare le serrature e ogni qualvolta l’ex marito andava a prendere il figlioletto a vivere nel terrore. Quando era in macchina per la paura di trovarselo di fronte viaggiava con gli sportelli bloccati con la sicura. Quando portava il figlio nelle Marche veniva accompagnata dai famigliari. “Ero costretta ad andare con la scorta” ha raccontato al magistrato. Nel corso del dibattimento sono stati sentiti molti testimoni tra cui i carabinieri, i famigliari della signora e dell’ex marito. L’imputato ha cercato di ridimensionare la sua condotta ma alla fine ha ammesso di aver fatto le telefonate cercando di giustificarsi dicendo che chiamava perché voleva vedere il figlio. Ma il processo ha dimostrato che ha sempre avuto la possibilità di stare con lui.

