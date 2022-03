Perugia, rapina con coltello e pistola all'ufficio postale di Ponte Pattoli: colpito alla testa il direttore della filiale

A. A. 08 marzo 2022 a

Rapina all'ufficio postale di Ponte Pattoli: almeno tre malviventi con il volto coperto, armati di pistola e coltello, hanno fatto irruzione nella filiale intorno alle 11. Durante il blitz è stato colpito alla testa con un pugno il direttore delle Poste che ha opposto resistenza. E' stata medicata in ambulanza una donna sotto shock. I banditi hanno portato via i soldi delle casse: il bottino ammonta a 1.500 euro. Uno dei tre autori della rapina ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio, per poi allontanarsi, assieme ai complici, facendo perdere le loro tracce. Il bossolo è stato repertato dai carabinieri. Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore alla sicurezza, Luca Merli, a nome dell’intera amministrazione comunale, esprimono ferma condanna.

“Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà – sottolineano il sindaco Romizi e l’assessore Merli – al direttore dell’ufficio postale ed alla popolazione di Ponte Pattoli per questo gravissimo e preoccupante episodio, accaduto peraltro in pieno giorno ed alla presenza di tanti clienti. Vicende come questa ci inducono a non abbassare mai la guardia nella lotta alla criminalità; per questo, nel ringraziare tutte le forze dell’ordine per l’incessante lavoro che svolgono giornalmente in città per garantire la sicurezza della popolazione, rivolgiamo loro un appello affinché intensifichino, per quanto possibile, la loro presenza in tutti i quartieri di Perugia, dal centro storico alle periferie.

"Per ciò che ci riguarda - continuano Romizi e Merli - confermiamo anche in questa occasione la massima disponibilità del Comune a collaborare in ogni modo possibile con tutti gli organi competenti nell’interesse della collettività. Infine auspichiamo che quanto prima possano concludersi i lavori di riqualificazione della stazione dei carabinieri di Ponte Pattoli onde restituire all’area nord della città un punto di riferimento fondamentale in termini di sicurezza”.

Sulla rapina all’ufficio postale di Ponte Pattoli sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Perugia.

