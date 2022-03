Perugia, vinti 100 mila euro alla Lotteria degli Scontrini

08 marzo 2022 a

a

a

La dea bendata torna a baciare l'Umbria e in particolar modo Perugia. Dopo la vincita al Superenalotto registrata ieri, lunedì 7 marzo, oggi arriva un nuovo colpo di fortuna nel cuore verde d'Italia grazie alla Lotteria degli Scontrini. Una donna residente nella Provincia di Perugia ha speso 26 euro e ne ha vinti 100 mila. La donna si è presentata in queste ore presso gli uffici dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Perugia, dove i funzionari, dopo aver verificato la correttezza della documentazione, hanno certificato la vincita e consegnato la ricevuta per poterla incassare (nella foto, il Responsabile dell’Ufficio regionale dei Monopoli, dott. Donato Lecci, consegna l’attestato della vincita alla fortunata signora). L’acquisto che ha fruttato la vincita, è stato fatto in un market di una città vicina a Perugia.

Superenalotto, Umbria in festa: centrato un 5 a Ponte San Giovanni. Vinti 41 mila euro

La vincitrice ha raccontato in una lettera, inviata all’Amministrazione, della propria emozione e gratitudine per la professionalità con cui è stata accolta per l’espletamento delle procedure burocratiche. “Sto vivendo un sogno! Un sogno a cui ho sempre creduto. Quando è uscita questa Lotteria erano molti gli scettici, anche i miei familiari. Io invece ci ho creduto: perché non farla? Non costa nulla e non cambia le mie abitudini! Devo solo passare il codice della Lotteria quando faccio la spesa e pagare con il bancomat e carta di credito. Oggi vivo il mio sogno, è tutto vero! Ringrazio i funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria che con la loro gentilezza e professionalità mi hanno seguita negli aspetti amministrativi per poter reclamare e riscuotere la vincita”.

La dea bendata bacia l'Umbria: vinti 100mila euro con la lotteria degli scontrini

All’esercente che ha emesso il fortunato scontrino andrà invece la vincita di 20 mila euro. L’Umbria si conferma una regione fortunata: nel mese di novembre 2021 sono state 18 le persone (11 esercenti e 7 acquirenti), che hanno reclamato altrettante vincite alla Lotteria degli Scontrini per un importo totale di 137 mila euro, mentre nello scorso mese di gennaio è stata registrata un’altra vincita di 100 mila euro a un’altra signora di Perugia.

Vince 2 milioni con 10 euro al Gratta e Vinci: individuato il fortunato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.