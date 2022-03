Diego Damis ucciso a Chicago: arrestato killer 18enne. La sorella: "Un assassino è sempre un assassino"

08 marzo 2022 a

Ad accoltellare a morte Diego Damis, il 41enne di Perugia - ucciso a Chicago all’alba del 25 febbraio - è stato un ragazzo americano di 18 anni, già padre e con una lunga serie di precedenti a suo carico. Keante McShan, questo il suo nome, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia americana e il giudice Kelly McCarthy gli ha negato la libertà su cauzione. Aspetterà il processo in prigione. Come è stato evidente sin dai primi istanti dopo l’omicidio, la morte di Diego è avvenuta nel corso di una rapina. Un’aggressione che, secondo quanto riportano i media statunitensi, è stata interamente ripresa dalle telecamere. E nelle immagini non si vede solo la rapina. McShan infatti, è stato immortalato prima, durante e dopo il delitto di Damis. Le telecamere lo hanno ripreso mentre forza gli sportelli delle auto parcheggiate in cerca di oggetti da rubare. Il barman perugino è ancora vivo.

Poco dopo i circuiti di videosorveglianza lo immortalano quando segue Damis che, sta tornando a piedi verso casa al termine della nottata di lavoro al The Cove Lounge. “Stava giocando a scacchi dal telefono con un suo amico” racconta la sorella Laura, dopo aver ricevuto dalla polizia americana la notizia dell’arresto del killer del fratello minore. “Sarà stato certamente distratto, non si sarà nemmeno reso conto che qualcuno lo seguiva”.

“Mio fratello - spiega ancora Laura che da Perugia è volata a Chicago nei giorni scorsi - si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliatissimo. Il ragazzo che stava rubando nelle auto magari non avrà trovato quello che voleva e allora è tornato indietro e lo ha colpito, accoltellandolo più volte”. Secondo Fox32 Chicago, McShan avrebbe infierito su Damis ferendolo a torace, petto e braccia. Poi gli ha rubato il portafogli, dove aveva una carta di credito, pochi contanti e l’abbonamenti per usare i mezzi pubblici. La telecamera di sorveglianza di una delle abitazioni di South Greenwood, dove Damis è stato aggredito, segna le cinque del mattino. Nemmeno due ore dopo sarà dichiarato morto all’ospedale di Chicago dove nessuno riesce a far nulla per salvargli la vita. In uno dei video acquisiti dalla polizia si vede cadere in ginocchio e poi accasciarsi dopo le coltellate. Il killer lo lascia agonizzante per strada e scappa. Nemmeno un’ora dopo McShan usa la carta di credito di Damis in una stazione di servizio. Anche in questo caso viene ripreso. “E’ senza mascherina - fa notare la sorella Laura - quindi il suo volto si vede benissimo”. Tutta l’azione del 18enne è contenuta in diversi video di sorveglianza. I poliziotti lo hanno identificato e hanno trovato il suo indirizzo nel South Side. Nel database hanno pure scoperto che McShan aveva dei precedenti ed era ricercato con un mandato del tribunale minorile per furto e uso di armi.

Dopo averlo individuato i poliziotti hanno ottenuto un mandato di perquisizione e sono andati a casa sua: lì hanno trovato il portafogli di Diego, la sua carta di credito e il suo abbonamento per i trasporti. Oltre che l’arma del delitto e diversi abiti con cui McShan è stato visto. E’ stato quindi arrestato e il giudice non gli ha concesso la libertà su cauzione.

“Ha 18 anni ed è un padre - dice Laura Damis - ma lo hanno ritenuto pericoloso e quindi resterà in prigione. Noi siamo contenti che lo abbiano preso perché una persona del genere non può stare in giro. Ma la giustizia ancora non ci appartiene, dovrà andare a processo e ci vorranno anni. E’ una magra consolazione. Il fatto che sia un ragazzino di 18 anni non ci cambia niente visto che un assassino è comunque un assassino. La polizia, che ci è sempre stata vicina, ci ha detto che la maggior parte dei crimini qui avvengono per mano di ragazzi che hanno un’età compresa tra 16 e 19 anni. Fortunatamente lui è maggiorenne, altrimenti avrebbero anche potuto rilasciarlo”. L’altro fratello di Diego, Andrea, dice: “Sono contento che sia una vicenda chiusa, adesso ci sarà un iter processuale che seguiremo, ma l’importante è che non si debba più cercare il responsabile. La sensazione che ho avuto è che ci sia stato un grandissimo lavoro da parte della polizia di Chicago, sono stati bravissimi, hanno lavorato oltre i propri limiti per arrivare presto a una conclusione, rischiando anche, perché una squadra di poliziotti bianchi che ha dovuto arrestare un ragazzo nero, di questi tempi non è una cosa così pacifica. Ho visto professionalità, dedizione e delicatezza nei confronti nostri, della loro comunità e di quella degli italiani all’estero che ci sono stati veramente vicini”.

