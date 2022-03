Lavoro in Umbria, 6 aziende su 10 richiedono competenze digitali

08 marzo 2022 a

L’emergenza sanitaria cambia il mercato del lavoro. Le aziende investono in tecnologia e le competenze digitali sono richieste nel 60% dei casi. E’ quanto emerge dall'indagine del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, realizzata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne: nel 2021 quasi il 71% delle aziende ha investito in tecnologie digitali, nuove formule organizzative e nuovi modelli di business e in questa direzione sono andate necessariamente le richieste di personale. In questo contesto è preoccupante il primato, a livello nazionale, della provincia di Terni: è qui che si focalizzano le maggiori difficoltà di reperimento di personale. Per le imprese del territorio ternano, le capacità più difficile da reperire tra i candidati sono quelle matematico-informatiche (59,3%). Perugia secondo questa classifica si colloca in 30esima posizione (45%) su un totale di 105 province.

L’indagine Excelsior stila anche una classifica sulla base delle difficoltà di reperimento di figure con capacità di utilizzare competenze digitali, come l’uso di tecnologie internet, e la capacità di gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. A Terni il mismatch è pesante e raggiunge il 51,5%, seconda in classifica dopo Gorizia (54%). Complessa la situazione anche nel capoluogo dove le difficoltà di reperimento raggiungono il 43,6%.

Se si prende in esame la capacità di saper applicare le tecnologie 4.0, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro punisce ancora la provincia di Terni, che registra un valore di molto superiore al 60% (67,4%), seguita da Rieti (64,6%) e da Belluno (64,4%).

“Le misure che possiamo mettere in campo sono quelle a monte - evidenzia Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria - innestando azioni specifiche con il sistema della formazione, ma anche a valle sostenendo le imprese nella crescita del loro livello di digitalizzazione, ad oggi non adeguato alle nuove opportunità offerte dalle tecnologie 4.0 , basti pensare che la gran parte delle imprese che hanno fatto richiesta dei nostri voucher digitali lo hanno fatto per sviluppare l’ e-commerce. Penso ad esempio, alle nuove sfide legate all’intelligenza artificiale o ai sistemi di cloud computing che sono in grado di apportare un’innovazione profonda nei sistemi aziendali, questi sono ancora quasi del tutto inesistenti nelle nostre aziende, imprese che faticano, anche a causa della loro ridotta dimensione, ad abbracciare queste nuove opportunità”.

Già in atto anche per il 2022 il progetto Crescere in digitale con il quale la Camera di commercio potenzia le competenze digitali dei giovani e ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto sostiene anche l’innovazione digitale delle aziende, grazie ai tirocini di giovani digitalizzatori.



