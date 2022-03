Foligno, rubano tre quintali di rame alla stazione: arrestati due uomini

07 marzo 2022 a

a

a

Rubano rame alla stazione ferroviaria di Foligno, carabinieri arrestano due uomini. La coppia, residente fuori regione, è ritenuta responsabile del furto di circa tre quintali di oro rosso. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Foligno erano impegnati nel servizio di controllo del centro abitato, e alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 7 marzo, hanno controllato gli occupanti di una vettura in sosta nei pressi della stazione ferroviaria.

I militari hanno notato, nei sedili posteriori dell'auto controllata, la presenza di un'importante quantità di rame, come noto metallo pregiato e ricercato. Allo stesso tempo, i carabinieri hanno ricevuto un'informazione secondo cui durante la notte, da un treno di interesse storico e in funzione che si trovava in sosta nel deposito ferroviario erano stati smontati diversi elementi in rame, compatibili con quelli trovati dai militari all’interno dell’auto.

I due uomini quindi sono stati tratti in arresto per il presunto furto di rame, mentre gli elementi metallici sono stati restituiti all’ente ferroviario che si è fatto carico della riparazione della locomotiva. Nell’udienza davanti al Gip del tribunale di Spoleto l’arresto è stato convalidato e, nei confronti dei due soggetti, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

