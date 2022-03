Superenalotto, Umbria in festa: centrato un 5 a Ponte San Giovanni. Vinti 41 mila euro

07 marzo 2022 a

La dea della fortuna torna a baciare l'Umbria. Nel concorso del 5 marzo del SuperEnalotto, riporta Agipronews, è stato centrato un 5 da 41.833,04 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria della Strada Tiberina Sud 13/A, a Ponte S.Giovanni, in provincia di Perugia. Il Jackpot, intanto, è arrivato a quota 167,8 milioni di euro, che saranno messi in palio nel prossimo concorso di domani, martedì 7 marzo. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Umbria il 6 manca dal settembre 2011 quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro.

