Terni, ex naufrago della Concordia in gara per il miglior chef d'Italia

C'è anche il ristoratore di Ferentillo Umberto Trotti tra i 100 selezionati che si contenderanno il primato a Il migliore chef Italia, contest culinario organizzato dallo chef stellato Simone Falcini. Trotti, oltre che per i suoi menù, è conosciuto anche per essere sopravvissuto con la famiglia al naufragio della nave Concordia il 13 gennaio del 2012. Lo chef di Ferentillo ha anche combattutto contro il Covid: un’altra difficile battaglia vinta. Ora lo chef Trotti ha partecipato al casting de Il miglior chef Italia risultando tra i migliori e dunque entrando di diritto tra i 100 chef che saranno in gara per l'ambitissimo premio.

“Sono orgoglioso per questa mia partecipazione al contest – sottolinea Trotti - e per questo motivo ho voluto portare con me l'orgoglio della mia terra, con la mia personale selezione di prodotti tipici locali come il tartufo nero, l'olio agrumato alla merangola, l'olio evo, la roveja, il guanciale di maialino nero e l'amaro Viparo di Terni. Questi prodotti sono la vera ricetta che oggi fanno la fortuna della Valnerina e del suo territorio”. Lo chef Trotti ha partecipato al casting con una selezione personale di prodotti del territorio perchè ha voluto portare in gara tutta la sua passione e il suo orgoglio per la Valnerina. Tutti i prodotti usati nella gara rappresentano la valle del Nera dove lo chef Trotti lavora da anni. Ora per lui non resta altro che centrare l'obiettivo, ovvero aggiudicarsi l'ambito premio de Il miglior chef Italia. Umberto Trotti ha ancora negli occhi le terribili immagini della Concordia che il 13 gennaio del 2012 naufragò davanti all'isola del Giglio. Il ristoratore di Ferentillo riuscì a salvarsi insieme ai familiari con cui era in crociera.

Lo chef della Valnerina era sulla nave in viaggio di nozze con la moglie Fjorda e i due figli Valentina e Carlo, che all'epoca dei fatti avevano rispettivamente 2 anni e 6 mesi. Quando racconta quei momenti ancora ha gli occhi lucidi e ricorda quella notte di delirio e paura. Lo chef Umberto Trotti (nella foto) ha lottato anche contro il Covid quando ancora non c'erano i vaccini. Una bruttissima esperienza. E' stato intubato e ha lottato dal letto della rianimazione. E' stata dura, ma anche questa vicenda l'ha superata. Malgrado tutte le brutte esperienze che gli sono accadute Umberto guarda al futuro con ottimismo ed entusiasmo ed ora pensa a vincere e portarsi a casa il titolo del miglior chef d’Italia.

