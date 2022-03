Umbria, corridoio umanitario aperto da onlus per spedire kit medici da Perugia a Leopoli

Fra. Mar. 07 marzo 2022 a

a

a

Un primo carico è arrivato a destinazione a Leopoli. Un secondo si spera possa raggiungere Odessa. E’ il corridoio umanitario che l’associazione Naso Sano Onlus con il suo presidente, il dottor Puya Dehgani ha aperto per far arrivare in Ucraina strumentazione medica particolarmente utile in questo momento di dramma umanitario.

Umbria pronta ad accogliere 700 profughi ucraini: partiti i primi 4 container di medicinali

“La nostra associazione - spiega il dottor Dehgani, specializzato in otorinolaringoiatria - negli anni ha aperto canali internazionali, anche con l’Ucraina, E in questo momento sono proprio questi punti solidi di fiducia che ci hanno permesso di mettere in piedi questa iniziativa. Oltre ai nostri colleghi a Leopoli e Odessa fondamentale è stato anche l’aiuto del Rotary Fortebraccio Montone e del Rotary International che hanno permesso l’attivazione di un ponte di sicurezza, grazie al quale è stato possibile il trasferimento di materiale sanitario”. Si tratta, come spiega il dottor Dehgani, di strumentazione medica come kit di primo soccorso, cannule tracheali, garze, kit per l’intubazione, insomma tutto quello che in momenti così drammatici può essere utile per salvare vite umane.

Tesei: "Umbria pronta a fare la sua parte per i profughi, se serve mandiamo il nostro ospedale da campo"



“Chiunque voglia contribuire, singoli medici, cittadini comuni, realtà sanitarie - aggiunge Dehgani - può farlo contattando la nostra associazione o Rotary perché il canale c’è e ci sono tutti i lasciapassare necessari, almeno per il momento, per raggiungere le destinazioni in Ucraina

Il racconto di una badante ucraina: "Scampata alla guerra dopo due giorni di cammino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.