Terni, Banca d'Italia mette in vendita la sede di piazza Tacito

La sede della Banca d’Italia in piazza Tacito, a Terni, è in vendita. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando con tutta la documentazione per le manifestazioni d’interesse che dovranno arrivare entro e non oltre il 14 aprile 2022 per cui, entro il mese successivo, la Banca d’Italia comunicherà l’esito della valutazione a tutti coloro che hanno partecipato.

Si tratta di una superficie commerciale di 3.611 metri quadrati. Nel bando si spiega che l’immobile può essere venduto in blocco oppure per singoli lotti. L’offerta è libera, ma soggetta a valutazione congruità e occorrerà un deposito cauzionale di 100 mila euro se si vuole prendere l’intero palazzo. C’è dunque uno spiraglio che la storica sede affacciata sulla piazza principale della città possa finalmente trovare un padrone e tornare a vivere.

Ovviamente ci sono molte condizioni e paletti, primo tra tutti il vincolo storico-artistico della Soprintendenza che dunque rappresenta già un ostacolo a progetti che esulano dall’aspetto culturale e in linea con una posizione centrale di tutto rispetto. La vendita può avvenire anche per singoli lotti, come si legge nel bando: il primo da 2.295 metri quadrati con prevalente destinazione d’uso direzionale, il secondo da 1.316 metri quadrati con prevalente destinazione d’uso residenziale.

“Il complesso immobiliare – viene sottolineato – è composto da un unico edificio a pianta quadrata da cui emergono un corpo di rappresentanza posto su piazza Tacito e due ali retrostanti ad esso perpendicolari, ed è costituito da un piano seminterrato, un piano terreno rialzato, tre piani sovrastanti; è presente un cortile, ad uso esclusivo degli uffici con ampio passo carrabile con accesso da via Mazzini e da via Massimo”.

L’assegnazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta valida “di valore più elevato a partire dal valore minimo di congruità fissato dalla Banca, ma non esplicitato, anche a seguito di eventuale sollecitazione al rialzo”. Dunque nell’atto non c’è un prezzo ma, facendo due conti, l’immobile sul mercato potrebbe valere circa 3 milioni di euro. Va però considerato il vincolo della Soprintendenza e lo stato di conservazione del palazzo chiuso da anni e dunque completamente da restaurare e da adeguare alle norme vigenti.

La sede della Banca d’Italia è stata per anni mira della Fondazione Carit intenzionata ad acquistarla per farne un contenitore culturale, l’idea era quella di un museo con auditorium e sala convegni con la possibile esposizione, in una sala apposita, dei mosaici del Cagli, creando così un legame diretto con la fontana a due passi dal palazzo. Quest’anno, però, la stessa Fondazione Carit ha fatto sapere di non essere più interessata all’acquisto, “Per adesso – ha dichiarato il presidente Luigi Carlini - non è nelle nostre priorità”.

“La Fondazione Carit acquisti il palazzo della Banca d’Italia per sottrarlo a qualsiasi ipotesi speculativa di basso profilo”. La proposta è dell’assessore regionale Enrico Melasecche: “La Fondazione non può non partecipare in veste di azionista principale per lo sviluppo della città. Opera già in modo egregio, applausi a chi amministra il suo patrimonio. La Fondazione, dopo che con i 10 milioni del Pnrr è stato completato il finanziamento per il teatro Verdi non ha neanche più l’impegno morale per quell’obiettivo (aveva stanziato circa 2,6 milioni ndr). Il mio appello va al presidente Carlini. Basterebbe uno solo degli appartamenti per collocarvi il Museo della Città. Il rischio è una vendita separata. Su questo aspetto la Soprintendenza deve dire no allo spezzatino che si potrebbe fare pur di venderlo”.

(Foto Stefano Principi)

