Umbria, avvistato meteorite in cielo: il video. Segnalazioni in tutta Italia

Un meteorite è stato avvistato oggi, sabato 5 marzo, nei cieli dell'Umbria e in quelli di tutta Italia. A segnalarlo tanti utenti sui social, e tra questi anche la pagina Facebook di Perugia Meteo, che dice: "Segnalato da molti nostri utenti, un bolide luminoso che, dopo aver attraversato una grossa fetta del cielo a est dell’Umbria, si è innocuamente frantumato come un gigantesco fuoco d'artificio".

Ma di cosa si tratta? Daniele Cataldi, esperto in materia, ha così spiegato il fenomeno: "Stasera sono arrivate segnalazioni su un bolide molto luminoso osservato in Centro Italia, il mio gruppo di ricerca ne ha registrato il passaggio dalla cittadina di Lariano RM. Il bolide appare frammentato ed esplosivo, si stima una magnitudine molto lumino risulta il fenomeno meteorico più luminoso degli ultimi anni. Vi lascio alla registrazione dell'LTPA Observer Project da me fondato. Sicuramente ha prodotto onde sonore percepite a chilometri di distanza. Chi è stato testimone mi faccia sapere!".

Al momento dell'esplosione, infatti, in molti hanno detto di aver sentito un grande boato. Fenomeno curioso e alquanto raro quindi, che una webcam di Cesena Centro è riuscito ad immortalare, per la felicità di coloro che si sono trovati davanti alla scia luminosa in cielo.

