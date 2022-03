Perugia, dietro la distilleria spuntano i resti del mulino di Braccio Fortebraccio

Alessandro Antonini 06 marzo 2022 a

Un mulino medievale riconducibile a Braccio Fortebraccio da Montone. Ora è diroccato, abbandonato, su un terreno del demanio, dietro la distilleria di Ponte Valleceppi. Ci passa dentro anche un tubo di scarico dell’azienda in fallimento. E’ la denuncia che arriva dal comitato Molini di Fortebraccio. Il reperto è stato scoperto dal presidente Goffredo Moroni. “Stando a quanto abbiamo potuto apprendere, si tratta di una costruzione risalente al Medievo, distrutta e poi fatta ricostruire da Braccio Fortebraccio da Montone” spiega Moroni. “Ho la conferma anche di coloro che lo hanno gestito fino al 1961, la famiglia Ricci, che continua ad avere un mulino qui a Ponte Valleceppi. Fino ad allora l’edificio era in buone condizioni”, continua il presidente dell’associazione il cui nome si rifà proprio ai mulini della zona riedificati dal capitano di ventura. Lo stesso a cui è dedicata la rievocazione storica Perugia 1.416. “Eppure le vestigia e le tracce del passaggio di Braccio, in questo caso, sfuggono”.

Lo stesso Comune di Perugia ha completato i lavori di bonifica e ripristino del piazzale abusivo di 1.500 mq in conglomerato bituminoso destinato ad area di sosta e manovra dei mezzi aziendali. Sono stati impiegati 670 mila euro attinti alla Cassa depositi e prestiti. Ed è stata ottemperata una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria del 2018 confermata dal Consiglio di Stato. “Stiamo aspettando la fine dei lavori - spiega ancora Moroni - ma rispetto a quanto era stato richiesto notiamo come il terreno riportato non sia a livello del piano di campagna, come invece dovrebbe essere in base al ripristino originario dei luoghi, ma più alto di circa 3 metri”.

Al momento l’attività della distilleria è ferma, è in corso la procedura fallimentare. Il terreno oggetto di intervento ricade nella proprietà del Comune di Perugia. In fondo all’appezzamento giacciono tubi ed elementi in plastica riconducibili all’attività industriale frutto della stessa bonifica.

