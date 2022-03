Lago Trasimeno, Chiodini: "Dragaggi, serve il parere della Soprintendenza"

Nicola Torrini 05 marzo 2022 a

a

a

Che dietro alle attività di dragaggio dei fondali del lago Trasimeno ci fossero procedure complicate e numerosi vincoli da superare è questione ben nota. Basti ricordare il problema legato allo smaltimento dei fanghi di dragaggio, considerati fino a pochi anni fa rifiuti speciali, motivo per il quale risultava praticamente impossibile portare avanti simili operazioni. Sebbene questo problema sia stato risolto a livello regionale, a oggi l’operazione richiede comunque tutta una serie di autorizzazioni tra cui quello della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria. Ed è in particolare questo mancato parere dell’ente, come conferma il sindaco Giacomo Chiodini, a ritardare le operazioni di dragaggio che, affidate all’Unione dei Comuni del Trasimeno, a questo punto non partiranno prima della fine dell’estate, come già annunciato dall’amministratore delegato della Cooperativa pescatori del Trasimeno Valter Sembolini.

Albergatori e ristoratori chiedono interventi per il turismo

“Dopo mesi di attesa – spiega Chiodini –, a oggi stiamo ancora aspettando il parere archeologico. È una vera e propria corsa a ostacoli per avere il via libera all’operazione. L’Unione dei Comuni ce l’ha messa veramente tutta per ottenere in tempo i vari pareri necessari da allegare ai progetti, ma per questa estate ormai non si farà più in tempo. Speriamo che appena ottenuto il parere, si possa rapidamente approvare il progetto e andare subito in gara”. Il problema dei bassi fondali, ovviamente, interessa tante categorie: gli operatori turistici che temono che l’attuale stato del Trasimeno possa compromettere la stagione estiva; i pescatori che, come nel caso della cooperativa Stella del lago, si ritrovano in difficoltà addirittura a uscire dalla darsena di Panicarola con la propria barca; ma anche gli stessi abitanti del Trasimeno.

E' partita la rimozione delle alghe in acqua con mezzi meccanici: "Il clima impazzito è il vero problema"

Da Sant’Arcangelo, ad esempio, cittadini segnalano le condizioni precarie in cui si trova la darsena in fondo a via Montivalle, adiacente al camping Polvese: “Cerchiamo solo di usufruire di questo luogo – scrive una cittadina – che, se dragato come dovrebbe, visto che i soldi sono stati stanziati, potrebbe essere un posto meraviglioso per fare il bagno, prendere il sole e mettere in acqua le barche. Ma questo non è possibile perché è tutta melma, erba e nutrie. Non credo sia un bell’esempio, anche nei confronti degli stranieri che regolarmente frequentano la zona. Spero che il Comune possa e voglia fare qualcosa”. Purtroppo, il Comune In questo caso ben poco potrà fare visto che si tratta di un’attività non di sua competenza come spiega proprio Chiodini: “La competenza sulle darsene del demanio è affidata all’Unione – chiarisce il sindaco –, ma abbiamo avuto pochi giorni fa proprio una riunione con i gestori della darsena. L’Unione sta facendo il possibile per ottenere i pareri molto complessi che queste operazioni richiedono, a partire dal fatto che i fanghi devono essere analizzati prima, durante e dopo gli interventi. Vanno poi trovate vasche in aree private che non siano sulla fascia demaniale. Questo lavoro è già stato fatto e mancano soltanto alcuni pareri tra cui quello archeologico della Soprintendenza”.

Il Castello di Zocco di San Feliciano in vendita per 2,2 milioni





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.