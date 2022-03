Umbria, @carlettolife si racconta: "Nonno Faustino mi ha cresciuto, farlo divertire è un modo per ripagarlo"

Flavia Pagliochini 05 marzo 2022 a

a

a

“Mi piace ancora mostrare valori come lo stare insieme, l’amicizia: le cose semplici, insomma. Ma ho già detto al nonno che prima o poi mi vendicherò”. Due giorni dopo la messa in onda dello scherzo di nonno Faustino ai danni del nipote, Federico Carli, Carlettolife su Instagram dove vanta 700.000 followers, confessa che dopo un iniziale spavento ha reso merito al nonno di aver organizzato “un bello scherzo. Un po’ pesante, ma ci stava”. Il 93enne di Bastia Umbra, insieme alla redazione de Le Iene, noto programma di Italia 1, e all’autore Stefano Corti, lo scorso gennaio ha infatti organizzato un finto incidente ai danni dell’amico Filiberto. Quando Federico è tornato a casa, prima ha visto i medici portare via il ferito, poi lo stesso Federico e il nonno sono stati portati via da (finti) carabinieri. Ma invece che in caserma per spiegare l’accaduto, il 34enne è stato portato in un casolare sperduto dove, ammanettato dagli attori ad un torchio abbandonato, è stato vittima di lanci di uova, pallini di gomma, schiuma in faccia e farina in testa. E al danno si è aggiunta la beffa di un altro scherzo: dopo la messa in onda dello scherzo, se il nonno ha potuto conoscere dal vivo Belén Rodriguez e salire con lei sul palco, il povero Federico è stato vestito di tutto punto per poi, con la scusa della pubblicità, essere rimandato in camerino.

Video su questo argomento Federico sveglia nonno Faustino: mini gavettone e buffetti con il Corriere dell'Umbria

Il tutto mentre il nonno faceva faville sul palco: “Tu lascia Teo Mammuccari, io lascio mia moglie Maria e conduciamo insieme il programma!”, l’invito alla conduttrice argentina. Contattato dal Corriere dell’Umbria, Carli spiega che, “passato lo spavento l’ho presa con leggerezza, come prendo sempre la vita. Il nonno - ha aggiunto - è stato contento di conoscere Belén. Certo non mi aspettavo anche il finto scherzo durante la trasmissione”.

Nonno Faustino si vendica a Le Iene del nipote Federico: il video dello scherzo a @carlettolife

In precedenza, Carlettolife aveva raccontato il successo del suo account Instagram: "Volevo far capire ai giovani d’oggi che è importante che trascorrano del tempo con i loro parenti. E poi il nonno mi ha cresciuto, giocava con me con le biglie e a calcio: farlo divertire e farlo stare attivo è un modo di ripagarlo. Ho sempre avuto questo tipo di rapporto giocoso e scherzoso con lui e ho deciso di mostrarlo a tutti. Da qualche anno a questa parte - aggiunge oggi - sto facendo quello che mi piace fare, rimanendo saldo sui valori originari, che sentimenti sani come lo stare in famiglia, con un po’ di ironia. Aver fatto conoscere la mia famiglia al di fuori di queste zone è un grande successo, un obiettivo che ho raggiunto. Non so cosa verrà dopo, ma la famiglia è importantissima e mi ha insegnato tanto: il rispetto, l’ascolto, l’umiltà. Passati i 30 anni, sento ancora la necessità di trascorrere del tempo con loro”. E ora che il nonno si è vendicato di anni di scherzi, Federico anticipa che: “Gli ho già promesso che mi vendicherò, anche perché mi pare che si sia un po’ adagiato sugli allori: ma prima porterò tutti in vacanza, se lo meritano!”.



Nonno Faustino e il nipote Federico a Le Iene, stavolta lo scherzo lo fa Stefano Corti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.