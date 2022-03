Spoleto, lo chef Jacopo Martellini nuovo volto di Gambero Rosso web tv

Rosella Solfaroli 05 marzo 2022 a

a

a

C’è un altro importante riconoscimento nel percorso professionale dello chef di Spoleto, Jacopo Martellini, che diventa protagonista in tv. L’ormai certificato più giovane chef al mondo della pinsa romana, a soli 23 anni Martellini entra ora a far parte del primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia e sigla un altro primato: è il più giovane chef di sempre a diventare un volto del Gambero Rosso. "Per me è un sogno che si realizza – dice entusiasta Jacopo Martellini - seguo da sempre il Gambero Rosso, sia per passione sia per tenermi aggiornato sul mio lavoro di cuoco. Devo ancora rendermi conto di quanto mi sta accadendo". Il titolare del Silver Spuleti, aperto nel cuore della città quando aveva solo 19 anni, sarà protagonista di dieci puntate sulla web tv del Gambero Rosso (le puntate andranno in onda ogni domenica alle ore 12 a partire dal 6 marzo).

Si chiama Jacopo Martellini il principe della pinsa romana

“Si tratta di una grande opportunità - spiega Jacopo Martellini - perché il web assicura una visibilità incredibile e capillare, che mi darà modo di far conoscere a moltissime persone le mie amate pinse romane”. Che Jacopo ha iniziato a preparare fin da bambino con l'aiuto di nonna Adriana e di zia Uliana e che proporrà agli utenti del Gambero Rosso declinate in tante sfiziose ricette.

La nuova sfida per Monir Eddardary, finalista di Masterchef: ricette a caccia di like

"Amo follemente la pinsa romana da quando, all'età di 5 anni, la assaggiai in un localino di Trastevere, ma con le mie pinse tengo anche a rendere omaggio alla tradizione gastronomica umbra - tiene a precisare Jacopo Martellini - La cucina umbra e i suoi prodotti a km zero, infatti, non mancano mai nei miei piatti. Ho imparato a conoscerla a fondo e a valorizzarla nel mio percorso di studi all'istituto alberghiero De Carolis di Spoleto, dove mi sono diplomato a 18 anni, e in seguito attraverso un'intensa gavetta in ristoranti umbri e non solo, che hanno ottenuto riconoscimenti da guide internazionali come la Guida Michelin e il Gambero Rosso”. Non una pizza, non una focaccia, ma un lievitato unico nel suo genere, la pinsa romana - dal latino pinsere, ovvero schiacciare, stendere - è la rivisitazione di una ricetta che risale al tempo dell'antica Roma.

Nonna Iside, la star dei social che con le sue ricette fa impazzire i followers

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.