Perugia, anziana cade e si ferisce nella scalinata pericolante del cimitero di Gubbio

A Gubbio una anziana è caduta su una scalinata situata nella parte posteriore del cimitero comunale. Stava portando un fiore sulla tomba dei propri cari. E’ avvenuto pochi giorni fa. Ha riportato ferite non gravissime ma è stata costretta a farsi medicare. Per evitare altri incidenti da quel momento il cancello d’ingresso collegato alla scalinata è stato chiuso e non più riaperto. Da quanto si è potuto sapere sembra che potrebbe restare chiuso fino a quando non sarà rimesso in totale sicurezza l’accesso. La scalinata è stata realizzata su due livelli diversi di terreno. Sono stati creati degli “scalini” naturali delimitati con piccole assi di legno.

Per agevolare la discesa era stata costruita a suo tempo una ringhiera, sempre con assi di legno, bella e funzionale. Probabilmente i teppisti però l’hanno danneggiata in maniera tale che oggi appare in più punti senza alcun sostegno, con assi di legno abbandonate a terra e senza possibilità per i pedoni di appoggiarsi lungo la discesa. Cosa questa che potrebbe aver causato la caduta della anziana. Nonostante le tante segnalazioni fatte agli uffici competenti a oggi nessuno è intervenuto né per rimuovere le assi di legno, né soprattutto per rimettere la scalinata in condizioni di sicurezza.

Non si tratta di un intervento che richiede grossi investimenti economici, ma è evidente che serve buona volontà e soprattutto concretezza. Non è sembrata infatti ai cittadini, che si recano al cimitero in visita ai loro cari, una soluzione chiudere un ingresso perché la scala non è in sicurezza. E’, anzi, un provvedimento che ha evidenziato ulteriormente alcune problematiche. Molti, come detto, i cittadini che si sono lamentati e che hanno segnalato il disservizio e la situazione di pericolo visto che, su quella scalinata altre persone, soprattutto anziani, potrebbero incorrere in nuovi incidenti. Si attende quindi che la situazione venga riportata alla normalità con la riapertura del cancello d’ingresso al cimitero evitando così agli anziani, alcuni dei quali potrebbero avere difficoltà di deambulazione, di avventurarsi in percorsi alternativi.

