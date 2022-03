Terni, Ast: piano industriale del Gruppo Arvedi entro la fine di marzo

Simona Maggi 04 marzo 2022 a

“Verranno rispettati i tempi della presentazione del piano industriale per Ast, come annunciato dal cavaliere Arvedi, tra fine marzo e i primi di aprile 2022. Alcune indicazioni sono già state fornite, attraverso la stampa, dallo stesso Arvedi, tra cui investimenti, incremento della produzione, recupero della produzione del lamierino magnetico, difesa dell'occupazione, in un quadro di sviluppo”.

Queste le parole di Giampiero Castano (responsabile delle relazioni industriali Arvedi-Ast) durante il consiglio comunale aperto di giovedì 3 marzo 2022 che aveva come argomento il futuro di Ast dopo l'acquisizione da parte del gruppo industriale cremonese.

Tra gli obiettivi del Gruppo Arvedi anche la salvaguardia dell'ambiente. “Le nostre linee guida – continua Castano – sono la coniugazione di occupazione, sviluppo e tutela dell’ambiente, della salute. Abbiamo bisogno di due cose interventi molto seri sull’energia, e Terni è una delle capitali dell’energia pulita con la sua acqua, e sull’equilibrio ecologico di aziende che si trovano ad operare con emissioni e cicli produttivi molto complessi come Ast".

"Credo che quello ambientale sia un tema su cui riflettere seriamente: non possiamo mettere in discussione la salute né il futuro dell’occupazione e della produzione. Semplicemente sono aspetti che vanno coniugati”.

Castano durante il suo intervento ha anche sottolineato che il gruppo è entrato in un’azienda complessa, qual è Ast, e le vicende internazionali come la guerra in Ucraina fanno soffrire umanamente ed hanno provocato anche ripercussioni dirette sulle produzioni a causa dell'approvvigionamento di materie prime.

“Il Gruppo Arvedi con Terni – continua Castano - diventa uno dei poli più importanti a livello europeo per la produzione di acciai piani”. Castano ha esplicitamente detto che non vuole soffermarsi sul piano siderurgico nazionale perché lo deve decidere il governo. Il sindaco, Leonardo Latini, ha sottolineato che con l'acquisizione del Gruppo Arvedi Terni ha delle prospettive futuro dopo un periodo di incertezze. All'incontro sono intervenuti anche le varie sigle sindacali che hanno sottolineato che stanno aspettando il piano industriale e sollevato un altro problema quello dei collegamenti su rotaie.

Non sono mancati anche gli interventi di parlamentari, fiduciosi sul futuro dell'Ast dopo l'acquisizione del Gruppo Arvedi.

