L'Umbria e la guerra, gli investimenti del russo Andrey Yakunin non sono a rischio. Proseguono i lavori per il resort di lusso

L’investimento in Umbria del magnate russo Andrey Yakunin per trasformare il castello di Antognolla, nelle colline di Perugia, in un resort di lusso al momento non è a rischio. E’ quanto evidenzia il management della struttura. “Sebbene siamo ovviamente preoccupati per lo sviluppo degli eventi, non vediamo né prevediamo alcun impatto materiale immediato sul nostro progetto - viene evidenziato - Inutile dire che l’invasione militare profondamente inquietante dell’Ucraina la scorsa settimana e le successive turbolenze del mercato avranno inevitabilmente un impatto su tutti gli investimenti in Europa, in Russia e nel mondo”. E ciò è ancora più vero per gli investimenti focalizzati a lungo termine nel settore immobiliare dell’ospitalità, un comparto che storicamente ha prosperato in fasi più stabili dei cicli economici.

“Andrey e il suo team hanno esperienza nella gestione della propria attività in periodi difficili come il vortice dei mercati russi dopo la stretta creditizia, nonché il 2014. Pertanto - viene ribadito - siamo fiduciosi che, con un'adeguata mitigazione del rischio e un processo decisionale proattivo, anche il Viym sarà in grado di resistere alla tempesta attuale”. Al momento, viene anzi precisato, i lavori per Antognolla vanno avanti: entro breve dovrebbero iniziare gli interventi di costruzione del campus inferiore del progetto. La procedura di gara per le opere strutturali primarie del campus superiore è invece in pieno svolgimento e i lavori dovrebbero partire nel secondo trimestre.

Da Antognolla, comunque, ci tengono a sottolineare che gli investimenti europei del fondo Viym sono gestiti dal Lussemburgo da oltre 10 anni e lo sviluppo del maxi progetto passa attualmente dalla collaborazione con partner provenienti da Regno Unito, Australia, Italia e altre aree geografiche. Quindi, nonostante il ruolo di Andrey come presidente della società e il suo impegno quotidiano, non sarebbe corretto considerarlo l'unico stakeholder di Antognolla. “Il resort fa parte di uno sviluppo poliedrico che comprende anche una società agricola dedicata e Antognolla golf - evienziano dallo staff - Andrey intende essere uno dei primi proprietari di una residenza proprio ad Antognolla una volta completato il progetto e per questo non ha acquistato alcun immobile privato al di fuori dei terreni di quell'area”.

