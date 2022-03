Luca Argentero, la foto misteriosa: "Andrea Fanti è stanco". Cosa è accaduto?

03 marzo 2022 a

A Luca Argentero se c'è una cosa che non manca è l'ironia. Bello, bravo, apprezzato ma anche sottilmente spiritoso, oltre che spesso protagonista di gesti di solidarietà. Non è un caso che alla vigilia delle nuove puntate di Doc - Nelle tue mani, la fiction che lo vede protagonista, pubblica sul proprio profilo Instagram una foto accompagnata da una battuta. L'immagine è in bianco e nero ed è stata scattata durante la lavorazione della serie: un suo primo piano. Camice bianco e sguardo un po' accigliato. Argentero (due milioni di follower) commenta: "Inizio a intravedere una certa stanchezza nel povero Doc".

Ovviamente, come scritto, è una battuta riferita al personaggio protagonista della fiction, il dottor Andrea Fanti che per un colpo di pistola ha perso dodici anni di memoria, così come nella realtà è accaduto davvero al medico Pierdante Piccioni, in quel caso per un incidente stradale. Naturalmente in Doc - Nelle tue mani, fiction che ha sempre riscosso il gradimento del grande pubblico, Fanti è spesso alle prese con problemi professionali e sentimentali. E forse sarà proprio per questo che Luca Argentero lo vede stanco. Occorre aspettare i due episodi in programma questa sera per capire cosa o chi ha affaticato Andrea Fanti.

Una cosa è certa. La serie è un vero e proprio successo per Luca Argentero e gli altri protagonistia. Le puntate continuano a essere prodotte e i telespettatori le premiano puntualmente seguendole con passione e curiosità. Per Argentero, torinese, classe 1978, uno dei belli della televisione italiana, è l'ennesima soddisfazione di una splendida carriera. Dopo l'esperienza del Grande Fratello e l'esordio nella serie Carabinieri, ha collezionato lavori su lavori, vivendo anche esperienze da doppiatore, produttore e attore teatrale. Ha ottenuto premi della critica e guadagni importanti che ne fanno ormai uno dei punti di riferimento del cinema e della televisione italiana.

