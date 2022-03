Aeroporto, il volo Perugia-Vienna posticipato a luglio

03 marzo 2022 a

Il volo Perugia-Vienna partirà dal primo luglio. Posticipato quindi l’inizio della nuova rotta dall’aeroporto San Francesco in Umbria a Schwechat, nella capitale austriaca, due volte alla settimana - il lunedì e il venerdì - con Ryanair. L’annuncio è stato dato nel corso di un incontro con l’ente turismo di Vienna mercoledì 2 marzo sera a Centumbrie. Stime anche sulle potenzialità della nuovo volo: “Grazie alle affinità fra Umbria e Austria si stima che possa muovere l’interesse di 2 milioni di passeggeri dall’Umbria e dall’Italia centrale. Inoltre per i flussi di turistici austriaci verso il Cuore verde è una grande opportunità: rappresentano, infatti il 7% degli arrivi in Umbria, ovvero circa 180 mila presenze". A parlare è Simone Fittuccia, presidente regionale di Federalberghi.

"E’ la prima volta che WienTourismus investe sull’Umbria – dichiara Ingrid Frizberg, Responsabile Marketing – e siamo molto felici di essere qui perché crediamo che la posizione strategica dell’Hub di Perugia possa essere vincente per le strategie turistiche della destinazione. L’Umbria è un mercato che ci interessa molto perché posizionata al centro dell’Italia. Partire da Perugia vuol dire avere una facilitazione in termini di raggiungibilità per circa 2 milioni di potenziali turisti, umbri ma anche dei territori confinanti che fino ad allora non avevano scelta se non quella di partire per esempio da Roma. La nostra intenzione, ora, è quella di far innamorare della nostra Vienna attraverso le tante novità che si susseguono nell’arco di questo 2022 e che toccano l’arte, i piaceri, la vita che si ritrova nelle sue strade piene di fascino".

Intanto, torna anche il volo Perugia-Trapani. La conferma arriva dallo scalo siculo di Birgi Vincenzo Florio: Albastar Airline si è aggiudicata le rotte in continuità territoriale, prima affidate a Tayaranjet e poi sospese. Lo scalo fa sapere che gli orari sono in fase di definizione ma il collegamento dovrebbe riprendere già a fine marzo. Si attende solo la conferma ufficiale.

