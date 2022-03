Umbria, saranno 21 le case di comunità. Ecco la mappa

03 marzo 2022 a

Ventuno case e cinque ospedali di comunità oltre a nove centrali operative: viene ridisegnato così il nuovo assetto della medicina sul territorio avvalendosi delle risorse destinate all’assistenza sanitaria dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Si parla di oltre 41 milioni di euro di cui più della metà (24.570.823) saranno destinati per il potenziamento delle case di comunità (solo quattro quelle attualmente esistenti) in grado di offrire specialistica ambulatoriale, servizi di prenotazione delle prestazioni, ambulatori di medici e pediatri, servizio infermieristico. Dieci le case di comunità previste nel territorio della Usl 1 (Città di Castello, Umbertide, Magione, Gubbio, Perugia, Ponte San Giovanni e Todi), undici in quello della Usl 2 (Montefalco, Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Cascia, Terni, Amelia, Narni, Orvieto, Fabro). Gli ospedali di comunità, per cui è previsto un finanziamento da oltre 13 milioni, saranno cinque dislocati a Umbertide, Perugia, Montefalco, Terni e Orvieto.

“Ulteriori ospedali di comunità - si legge nella delibera regionale 152 del 28 febbraio - verranno realizzati mediante la riqualificazione di Rsa già esistenti, a costo zero, in base ai requisiti stabiliti dalla normativa ovvero mediante l’utilizzo dei fondi per la ricostruzione post sisma. Si parla degli ospedali di comunità di a Città di Castello, Città della Pieve, Gubbio, Assisi, Pantalla, Norcia e Cascia. Saranno invece cinque le centrali operative territoriali per le quali è previsto un finanziamento da poco più di tre milioni. Saranno dislocate a Perugia, Città di Castello, Spoleto e Terni.

“Le centrali operative di comunità - spiega l’assessore alla sanità, Luca Coletto - faranno sì che vengano evitati inutili accessi al pronto soccorso attraverso la presa in carico sul territorio di quei pazienti che per le cure possono essere indirizzati direttamente alle case di comunità. La giunta regionale ha confermato anche l’impegno per rendere l’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino un polo dell’offerta sociosanitaria a favore dell’area appenninica e dell’intera Umbria. Ai 6,5 milioni già allocati con il documento programmatico per gli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, si sono aggiunti circa 2,8 milioni di finanziamento a opera dell’Usl 1.

Il progetto, essendo subordinato ai fondi del Pnrr, dovrà rispettare la tempistica definita dal ministero della Salute.

