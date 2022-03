Nonno Faustino e il nipote Federico a Le Iene, così @carlettolife finisce su Italia1: lo scherzo di Stefano Corti

02 marzo 2022 a

Federico Carli, meglio conosciuto sui social col nickname di @carlettolife, famoso su Instagram per gli sketch con nonno Faustino, ora sbarca in tv. La coppia Umbria di nonno e nipote infatti sarà protagonistà di uno scherzo de Le Iene - autore Stefano Corti - che andrà in onda nella puntata di oggi mercoledì 2 marzo. Ma non solo, nonno Faustino e Federico saranno ospiti in studio e il confronto con Belen Rodriguez, conduttore del programma insieme a Teo Mammuccari, promette scintille. Un mese fa qualche immagine dello scherzo è circolata sui social ma per ora nulla ancora è trapelato. "L’amore dei nonni è la cosa più bella che un ragazzo possa avere. È preziosa. È sacra… Ma caro mio @carlettolife non bisogna approfittarsene!!! Finalmente Nonno Faustino ha avuto la sua vendetta" scrisse alcune settimane fa proprio Corti sullo scherzo.

Ma chi sono nonno Faustino e Federico? Federico, 34 anni, è nato ad Assisi ma è di Bastia Umbra. Da alcuni anni spopola sui social con il profilo @carlettolife che ormai sfiora i 700mila followers. Nonno Fausto, 94 anni, ex autotrasportatore, è costantemente vittima degli scherzi del nipote, tutti registrati con il cellulare e pubblicati quotidianamente su Instagram. "L’idea di riprendere alcuni momenti della giornata della mia famiglia mi è venuta spontaneamente, cerchiamo di vivere sempre con il sorriso ed ho pensato che potesse essere bello condividerlo sui sociale" aveva dichiarato Federico in una delle sue prime interviste quando le sue gesta e quelle del nonno iniziavano a farsi largo sul web, ormai quattro anni fa (su Youtube gli iscritti al suo canale sono 121mila).

Negli anni in tanti si sono interessati a @carlettolife. Da Radio Deejay sino Ibrahimovic che ha parlato proprio con nonno Faustino: "Vieni qui a magnà i cappelletti" gli disse proprio l'anziano protagonista dei sociale in un video diventato virale (oltre centomila visualizzazioni). Ma anche altri calciatori saltuariamente interagiscono con la coppia bestiola, dagli interisti Ranocchia e Lukaku sino ai bianconeri Locatelli e Perin.

