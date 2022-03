Perugia, servizi agli alunni disabili: l'appalto torna a Polis e Borgo Rete

Fra. Mar. 02 marzo 2022 a

Marcia indietro sull’appalto per i servizi per i ragazzini disabili che frequentano le scuole di Perugia. La determinazione dirigenziale con cui il Comune di Perugia affida nuovamente la gestione a Polis e Borgo Rete dopo una prima aggiudicazione andata alla coop veneta Aldia è di ieri pomeriggio. E arriva dopo che pure Palazzo dei Priori aveva riscontrato delle “non conformità in ordine ai requisiti del capitolato di gara”. Questioni riguardanti la reale esperienza degli operatori da inserire a scuola. Per questo aveva chiesto ad Aldia di controdedurre: Senza motivazioni convincenti l'amministrazione comunale aveva già annunciato che si sarebbe arrivati alla risoluzione del contratto.

La travagliata questione - da molti definita un pasticcio - che nelle ultime settimane è approdata pure dinanzi al Tar finisce quindi ancor prima di una pronuncia dei magistrati che avevano fissato la prossima udienza per il 12 aprile. Contro l’aggiudicazione del servizio da parte della coop veneta, oltre al ricorso di Polis e Borgo Rete al Tar, c’era stata una levata di scudi di tantissime famiglie di bambini con disabilità che al rientro dalle vacanze natalizie si erano visti sostituire operatori che, in anni di vicinanza, avevano costruito dei rapporti con i loro figli.

Rapporti che in qualche caso superavano pure i dieci anni. Aldia, una volta aggiudicato l’appalto aveva pure assunto qualche fuoriuscito da Polis e Borgo Rete, ma lo zoccolo duro era rimasto nelle cooperative umbre che per anni hanno gestito il servizio. . La gestione dei servizi educativi per disabili nelle scuole di Perugia coinvolge 384 studenti, 15 istituti comprensivi e sei superiori.

