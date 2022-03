Umbria, caro carburanti: in un mese 5 euro in più per il pieno di benzina

02 marzo 2022 a

Il prezzo del carburante schizza alle stelle. A confermarlo sono le rilevazioni del ministero dello Sviluppo economico riferite a ieri, primo marzo. A seconda della zona il prezzo alla pompa può variare, anche parecchio. Arriva a 2.154 sul servito e 1.879 in modalità self il prezzo della benzina in un distributore della zona di Todi mentre a Perugia il prezzo più alto rilevato dall’Osservatorio del Mise è di 2.049. Arriva a raggiungere i 1.819 euro al litro il prezzo del gasolio mentre il metano, sempre in un distributore del Perugino, raggiunge i 2.599 al chilo. Nel Ternano, per la benzina, il prezzo record è di 2.184 in un distributore della zona di Orvieto mentre lungo una strada ad alta percorrenza dell’Amerino il prezzo del gasolio raggiunge i 2.117. Roberto Proietti Barsanti, presidente regionale per Confesercenti della Faib, la Federazione autonoma italiana dei benzinai, fa qualche conto veloce. “Prendendo come riferimento una macchina di media cilindrata, un pieno di benzina da 50 litri verrà a costare 5 euro in più, di media, rispetto a un mese fa. Rispetto a tre mesi fa, la maggiorazione è di 10 euro”.

Ma i gestori dei distributori sono, paradossalmente, vittime dei rincari imposti dalle compagnie petrolifere. “Noi non siamo padroni dei prezzi - ci tiene a sottolineare Proietti Barsanti - Il nostro margine di guadagno è fisso e si aggira intorno ai 3-4 centesimi al litro. Più aumentano i prezzi e maggiormente siamo esposti agli oneri finanziari. Per cui, il nostro guadagno in percentuale diminuisce. A tutto questo va aggiunta una situazione che sta diventando difficile da sostenere per tutta la categoria determinata da una parte dal caro bollette e dall’altra da una diminuzione di fatturato, negli ultimi mesi, mai vista in precedenza”.

In particolare nel mese di gennaio, infatti, la paura della pandemia e i provvedimenti anti contagio che sono scattati hanno fatto sì che le persone uscissero molto meno rinunciando alle classiche gite fuori porta. “Per i gestori dei distributori di benzina, peraltro - rimarca ancora Proietti Barsanti - anche la beffa di non aver mai potuto accedere ai ristori che erano destinati alle aziende che avevano registrato un calo di fatturato di almeno il 30%. Noi, per colpa dei rincari dei prezzi di carburante, non abbiamo registrato una perdita di fatturato di tale proporzioni ma una perdita di guadagno, anche superiore, sì. Eppure non abbiamo mai ricevuto un centesimo nonostante rientrassimo nei servizi essenziali per cui non siamo mai restati chiusi, neanche in pieno lockdown”.

