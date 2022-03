Foligno, una vanga in mezzo alla strada: nessun incidente grazie alla polizia

Anna Maria Minelli 01 marzo 2022 a

Un attrezzo agricolo in mezzo alla carreggiata. E’ quanto hanno visto gli automobilisti che nella serata di domenica stavano transitando sulla E45. Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Foligno, sono intervenuti nei pressi dell’uscita verso la Statale 77 in direzione Civitanova Marche, dopo le segnalazioni arrivate per la presenza di un oggetto che invadeva parte della carreggiata. Giunti sul posto, dopo aver individuato l'attrezzo, gli agenti hanno provveduto a rallentare e deviare il flusso dei veicoli sulla corsia di sorpasso.

Successivamente hanno recuperato una vanga, probabilmente scivolata da qualche mezzo in transito lungo l’arteria. Dopo pochi minuti, la viabilità è stata ripristinata senza particolari disagi per la circolazione e senza il verificarsi di incidenti. Dalla polizia di Stato ricordano che l’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico dei veicoli debba essere sistemato in modo da evitare la caduta, non diminuire la visibilità al conducente, non impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, non compromettere la stabilità del veicolo. La sanzione prevista in caso di violazione va da 87 a 345 euro.

