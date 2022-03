Gubbio piange Stefano Bettelli, sangiorgiaro doc: "Era l'amico degli amici"

Euro Grilli 01 marzo 2022 a

Gubbio piange Stefano Bettelli, sangiorgiaro doc della manicchia di San Martino, che è venuto a mancare all’improvviso mentre era ricoverato all’ospedale di Perugia. Eugubino purosangue, 82 anni, è stato una colonna del Cero del Santo Guerriero e insieme ai tre fratelli Gaetano, Evaristo e Mario ha segnato pagine importanti della storia ceraiolesca sangiorgiara.

Ha preso il Cero sulla muta di Mauro, in corso Garibaldi, a San Martino ha fatto anche il capodieci (nella foto è alla guida del Cero nella piazza con i fratelli Evaristo e Mario sotto la stanga come punte davanti), sulle girate della sera e sul monte, spesso sull’ultimo stradone.

“Era l’amico degli amici” lo hanno ricordato alcuni sangiorgiari sammartinari addolorati appena appresa la notizia giunta come un fulmine a ciel sereno. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 febbraio, su richiesta della figlia Patrizia, il feretro è stato trasportato dall’impresa funebre Filippetti dalla camera mortuaria dell’ospedale di Perugia a quella di Branca dove tanti eugubini, sangiorgiari e non, si sono ritrovati per porgergli l’ultimo saluto. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio, martedì 1 marzo, alle ore 14,30 nella chiesa di San Domenico da dove poi il corteo proseguirà alla volta del cimitero.

