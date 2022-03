Perugino 41enne ucciso a coltellate a Chicago: tornava a casa dopo il lavoro

01 marzo 2022 a

a

a

Un ragazzo perugino di 41 anni, Diego Damis è stato ucciso a coltellate a Chicago. L'uomo, che viveva negli States da sette anni è stato aggredito mentre tornava a casa dopo il lavoro. Damis lavorava come barista in un locale chiamato The Cove Lounge.

Secondo quanto riporta il Chicago Sun - Times Damis sarebbe stato derubato e colpito ripetutamente con un coltello. Le ferite sono state fatali. La polizia al momento non ha arrestato nessuno per il delitto.

Notizia in aggiornamento

