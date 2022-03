Perugia, 18enne segregata, drogata e violentata a turno: fermati tre albanesi

Fra.Mar. 01 marzo 2022 a

L'hanno tenuta segregata in una casa, costretta a bere alcolici e assumere e droga e poi l'hanno violentata. A turno. Quando ha tentato la prima volta di scappare l'hanno riportata indietro, afferrandola per il collo. Poi però ce l'ha fatta, è riuscita a fuggire da quell'appartamento in strada del Pantano a Perugia e ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, la donna era riversa a terra, aveva accanto a lei un coltello da cucina. Piangeva ed era sotto choc. I poliziotti l'hanno immediatamente soccorsa e poi la giovane, una ragazza appena 18enne di origini africane è stata portata in ospedale per tutte le cure del caso. Intanto gli agenti della squadra mobile si sono messi sulle tracce dei suoi aguzzini che, rendendosi conto della richiesta di aiuto delle donne, intanto erano fuggiti.

I poliziotti li hanno poi individuati e sottoposti a fermo di indiziato di delitto: si tratta di tre uomini di origine albanese E' stata la stessa vittima a raccontare loro come era andata. Uno dei tre uomini, che lei conosceva già in precedenza, si era offerto per accompagnarla a casa sua, in un paese in provincia di Arezzo. Invece lì non è mai arrivata, E' stata portata in un appartamento di Perugia con una scusa e poi è iniziato l'inferno.

Una volta che i tre sono stati rintracciati e fermati sono poi comparsi dinanzi al gip di Perugia per la convalida del fermo. Il giudice ha convalidato la misura e poi ha disposto per due di loro gli arresti domiciliari e l’applicazione congiunta dell’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

