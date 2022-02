Umbria, tutti in piazza per dire no alla guerra

01 marzo 2022 a

L’Umbria dice no alla guerra. A Perugia, piazza Italia, cuore della città, nel tardo pomeriggio del 28 febbraio si è riempita di centinaia di persone con le bandiere iridate, simbolo di pace. E ai microfoni i rappresentanti della Rete 10 dicembre e oltre (che raggruppa numerose realtà dell’associazionismo cittadino) insieme a Cgil, Cisl e Uil, organizzatori della manifestazione, hanno ribadito il cessate il fuoco e le necessità di avviare un vero processo di pace. In piazza anche la presidente Tesei, il sindaco Romizi, l’assessore comunale Giottoli e molti rappresentanti delle istituzioni.

La manifestazione, dal titolo L’umanità al potere, non è stata però scevra da polemiche scoppiate proprio sull’invito di Anpi a non portare in piazza i colori dei governi ma solo quelli della pace. No, dunque, al vessillo giallo blu. Un invito che molti ucraini presenti non hanno gradito: “Ci ha ferito”, è stato detto. Sulle note di Imagine di John Lenon i colori si sono mischiati e il coro è stato unanime.

No alla guerra anche da Terni. In serata molte persone della comunità ucraina si sono ritrovate in largo Briccialdi per una fiaccolata che ha transitato per corso Tacito e piazza Ridolfi fino ad arrivare sotto il Comune. Anche molti ternani sono voluti essere vicini alla comunità ucraina. "Mai come oggi - sottolineano i promotori - è evidente che la pace e il ripudio di tutte le guerre debbano essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale. Siamo di fronte ad un attacco che nega il principio dell’autodeterminazione dei popoli e fa precipitare l’Europa sull’orlo di un conflitto globale. Ancora una volta si sceglie la follia della guerra, i cui impatti più devastanti ricadranno sui civili e le popolazioni inermi, per colpa di sete di potere, di rivendicazioni nazionaliste, di interessi particolari soprattutto legati al profitto armato”.

