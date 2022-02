Perugia, collegi universitari: piano di riqualificazione per 250 posti letto

Sabrina Busiri Vici 01 marzo 2022 a

Entro il 2025 Perugia potrà vantare su una vasta riqualificazione degli studentati universitari. In meno di tre anni oltre 250 alloggi saranno resi funzionali non solo da un punto di vista strutturale ed energetico ma anche di riallestimento degli spazi interni. Il progetto riguarda, in particolare, i quattro padiglioni del collegio di via Faina e la struttura di San Francesco al prato. Il piano provvederà ad adeguare gli edifici ai nuovi standard stabiliti dal decreto 1256. Il progetto esecutivo sarà presentato dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (Adisu) in risposta al bando del ministeriale finanziato con fondi del Pnrr. “Il termine per presentare la domanda scadrà il 17 maggio e più è avanzata la progettualità esecutiva e maggiore saranno le probabilità di ottenere il finanziamento - spiega Gianluca Sabatini, dirigente Adisu -. La Regione intanto, con una delibera, ha accolto le proposte formulate da Adisu per le residenze studentesche di via Faina (padiglioni 1, 2, 3 e 4) e di San Francesco al prato”.

Da ricordare che, in particolare, per via Faina c’è già un finanziamento di adeguamento strutturale (2,9 milioni) concesso, con ordinanza dal commissario speciale per le aree del terremoto. “Il nuovo bando ministeriale quindi consentirebbe di ampliare il progetto a tutti i padiglioni di via Faina e andare avanti con San Francesco al prato” spiega Sabatini.

Ogni immobile di via Faina ha attualmente a disposizione 55 posti letto “il numero definitivo post recupero lo sapremo alla fine dalla fase di progettazione in corso in quanto sarà commisurato ai nuovi standard, comunque non meno di 40 posti letto per immobile. Idem per San Francesco al prato, saranno come minimo 40 posti letto”.

Da ricordare che oggi lo studentato di via Faina è attivo solo in tre padiglioni (2,3 e 4), in quanto il numero 1 è chiuso perché reso inagibile dopo il sisma del 1997.

In aggiunta al progetto via Faina e San Francesco al prato è prevista anche la presentazione di uno studio di fattibilità per altre due residenze studentesche: Ermini e via del Favarone. “Presenteremo anche in questi altri due casi la domanda ma difficilmente il progetto sarà realizzabile in quanto non ci sono i tempi tecnici visto che il termine ultimo, previsto dal bando, per la realizzazione degli interventi è il 31 dicembre 2025. Strettissimo”, specifica Sabatini.

E quale sarà il finanziamento sul quale si potrà contare? “Alla fine della fase progettuale avremo un’idea del quadro economico dell’intervento e il ministero, se passerà la domanda, finanzierà il 75% dell’intero progetto”.

