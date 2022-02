Matteo Salvini in Umbria, oggi ad Assisi visita alla basilica di San Francesco

28 febbraio 2022 a

Matteo Salvini arriva in Umbria. Oggi, lunedì 28 febbraio, il leader della Lega sarà ad Assisi. Salvini farà una visita privata alla Basilica di San Francesco. Al termine Matteo Salvini incontrerà i rappresentanti dell'informazione in Piazza del Comune. La visita non era stata annunciata perché il capo della Lega ha aggiornato in extremis la sua agenda.

