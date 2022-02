Città di Castello, chiude storica attività in centro

28 febbraio 2022 a

Ultima cena alla Pizzeria Roma, che sabato 26 febbraio dopo 36 anni di onorata attività ha chiuso i battenti. Via Mario Angeloni, cuore pulsante del centro storico di Città di Castello, perde una leggenda della gastronomia altotiberina. Non c’è tifernate che non sia passato almeno una volta nel mitico locale di Fez, all’anagrafe Fabrizio Duca, affiancato dagli anni Novanta dall’amico e socio Mauro Santinelli.

Per chi non lo sapesse “la Pizzeria Roma è anagraficamente la prima pizzeria al piatto di Città di Castello, dal 1986 viene rilevata dall’ attuale gestione (Fez & Mauro) che gradatamente la trasforma in bisteccheria – trattoria - pizzeria. La cottura alla griglia con la brace, presa direttamente dal forno a legna dove vengono cotte le pizze e la ricerca della qualità della carne fanno si che diventi un riferimento non solo per il territorio dell’Alta Valle del Tevere ma anche dei numerosi turisti italiani e di tutte le nazioni che frequentano abitualmente Città di Castello” si legge nel sito ufficiale. Il locale adesso è in vendita con tutto il carico di storia diventata leggenda che si porta appresso.

Perchè da Fez era più di una semplice serata gastronomica. Punto di riferimento di vip come Francesco Guccini e Dario Vergassola, nel corso degli anni il locale è diventato luogo d’incontro per eccellenza e punto di socializzazione. La fatica certo ha cominciato a farsi sentire e così l’orario di lavoro è diventato sempre più pesante: dalle 6.30 alle 15,30 e dalle 17,30 a mezzanotte non sono uno scherzo. Da qui la decisione di lasciare. Qualche mese dopo la chiusura, in corso Vittorio Emanuele, di un’altra storica pizzeria, stavolta al taglio, quella del ternano Vincenzo Manni e di sua moglie Stefania Febino.

