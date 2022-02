Castiglione del Lago, cantiere sequestrato: multe da 20 mila euro e due denunce

28 febbraio 2022 a

Cantiere sequestrato, multe da 20 mila euro e due denunce. E’ l’esito dell’intervento dei carabinieri su un immobile in via di ristrutturazione con superbonus 110%. I militari della stazione di Castiglione del Lago, con i carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Perugia e i forestali di Passignano sul Trasimeno, hanno effettuato un’ispezione in un cantiere edile nel comune di Castiglione del Lago: sono stati deferiti alla Procura due soggetti, presunti responsabili di violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cantiere non in regola: multa e denuncia per il titolare dell'azienda

Un imprenditore è stato denunciato a piede libero poiché non avrebbe compilato in modo corretto il documento di valutazione dei rischi, privo della valutazione dello “stress da lavoro correlato” e del rischio biologico Covid. Sarebbe inoltre responsabile - fanno sapere i carabinieri - de non aver sottoposto a sorveglianza sanitaria di due lavoratori, di non aver adeguatamente formato un lavoratore sull’uso del ponteggio e del sollevatore con carrello a braccio telescopico, di non aver installato il dispositivo di emergenza sul quadro elettrico all’interno dell’area cantiere. Il ponteggio, oltre a non essere ancorato alla costruzione come previsto, è risultato sprovvisto di una idonea area di deposito materiali da lavoro, impedendo agli operai di muoversi in sicurezza sulle impalcature. L’imprenditore sarebbe anche responsabile dell’assemblaggio del ponteggio con componenti di marche differenti, risultato anche privo del disegno esecutivo a cura di un ingegnere abilitato.

Traffico illecito di rifiuti speciali provenienti dai cantieri: arresti e sequestri

Le scale portatili utilizzate per il raggiungimento della postazione di lavoro sono risultate sprovviste sia dei dispositivi di ritenuta alle estremità sia dei dispositivi anti-scivolo. Un libero professionista, l’altro denunciato, come coordinatore per la sicurezza non avrebbe effettuato le azioni di coordinamento e controllo. Disposta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Ammende 14.887 euro. Altra multa da 4.900 per un lavoratore irregolare. Tutta l’area è stata sequestrata.

