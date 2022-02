Terni, protesta dopo l'incendio di Maratta: "Gestione rifiuti ai privati, serve vigilare"

Maria Luce Schillaci 27 febbraio 2022 a

Dopo il rogo, i rilievi e le analisi, ora la protesta. Presidio sabato 26 febbraio 2022 sotto palazzo Spada,a Terni, promosso dal comitato ‘No inceneritori Terni’, capitanato da Fabio Neri, con bandiere e striscioni per sensibilizzare la politica sulle tematiche di difesa ambientale.

Incendio alla Ferrocart, si esaminano le immagini della videosorveglianza interna

“Il rogo alla Ferrocart – spiega Neri - è l’ennesimo dopo i due dell’Asm e altri analoghi in Umbria, è un incidente? E’ doloso? A noi interessa poco questo aspetto su cui deve fare luce la magistratura, ma si vedono andare a fuoco impianti di questo tipo in tutta Italia, casi che interessano molte procure e sono oggetto di inchieste. C’è un problema di fondo: il pubblico, ovvero le istituzioni e la politica, ha rinunciato a gestire il territorio lasciando tutto in mano ai privati con problemi che toccano le applicazioni delle norme. E’ necessario che la politica chieda di applicare le misure di sicurezza, ma la politica – rincara Neri - non lo fa, cedendo al privato interi settori strategici per la vita dei cittadini, come la gestione dei rifiuti. Bene un impianto che partecipa alla raccolta differenziata evitando discariche e incenerimento, ma se queste cose non vengono gestite bene – conclude – dobbiamo poi assistere a fatti come il rogo di domenica scorsa”.

Valori di diossina oltre i limiti dopo l'incendio alla Ferrocart di Maratta

Poche ore prima era stata l’assessore all’Ambiente e vicesindaco, Benedetta Salvati, a replicare agli attacchi dell’opposizione: “Gli impianti di recupero di materia dalla raccolta differenziata sono strategici: sembrerebbe che almeno questo sia assolutamente chiaro a tutti. Ma la localizzazione e la disponibilità di spazio sono concetti assolutamente non considerati anni indietro. Non devo essere invitata a ragionare sul piano regionale dei rifiuti, lo faccio e l'ho fatto condividendo con la Regione il concetto che il termovalorizzatore di Terni non può entrare nel ciclo dei rifiuti urbani a chiusura dello stesso semplicemente perché la conca ternana è sotto infrazione comunitaria per la qualità dell'aria. Non ci sono veti politici e mi viene da sorridere quando si chiede a noi di affrontare il tema del piano regionale sapendo che il problema dei rifiuti in Umbria, a guida da sempre Pd, non si è mai voluto affrontare seriamente. Per quanto riguarda prevenzione e controlli, credo che instillare il dubbio nella popolazione che non si facciano o che il Comune non se ne interessi o che non se ne faccia promotore quando è necessario, sia poco rispettoso del lavoro delle istituzioni e di quei soggetti preposti a far rispettare regole e prescrizioni”.

Nel frattempo vanno avanti i campionamenti di Usl e Arpa nelle aziende della filiera alimentare e resta in vigore la zona rossa, vale a dire il perimetro a tre chilometri di raggio dal punto del rogo, in cui è vietato l’utilizzo di prodotti vegetali a uso umano e animale.

Incendio alla Ferrocart, controlli su ortaggi, foraggi, latte e uova

