Perugia, muore sulla E45: tragico incidente stradale

27 febbraio 2022 a

a

a

All’alba di sabato 26 febbraio la Nissan Micra di Giuliano Zappacenere esce contromano da un’area di servizio sulla E45, all’altezza di Lidarno. Lo schianto con un’altra auto, proveniente in direzione opposta, è quasi immediato e fatale il frontale per Zappacenere, 61 anni (nato nel 1960), residente in zona. L’altro conducente, a bordo di una Bmw, è stato subito trasportato dal 118 all’ospedale di Perugia.

Arezzo, due ventenni nell'auto fuori strada in Valdichiana: uno in arresto cardiaco

Non è chiaro dove la vittima abbia iniziato la manovra sbagliata e che cosa abbia causato la confusione. Dalle prime ricostruzioni, secondo quanto riferisce la Polizia stradale di Perugia, si apprende che il conducente della Nissan Micra è uscito dall’autogrill dopo una sosta, ma in direzione contraria ed è entrato contromano sulla E45. Si sarebbe fermato sulla careggiata spegnendo i fari. Lo scontro frontale sarebbe avvenuto poco dopo con il veicolo che procedeva nella direzione opposta, quella giusta.

Incidente sul lavoro, ferito imprenditore edile

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Perugia - sotto il comando di Francesco Cipriano - e tutti i soccorritori per i rilievi del caso. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto altro che constatare il decesso, mentre i vigili del fuoco si sono armati per estrarre la vittima dalle lamiere. Le condizioni della persona alla guida dell’altro veicolo sono buone, dall’ospedale Santa Maria della Misericordia si apprende che è stato dimesso nella stessa serata di ieri. E’ scattata la notizia di reato per omicidio stradale, come atto dovuto (pm Mara Pucci), a carico del conducente della Bmw, ma la dinamica sembra sollevarlo da ogni responsabilità stando alla stessa ricostruzione degli agenti della Polstrada. Giuliano Zappacenere era un camionista nato e cresciuto a Ponte Valleceppi, dove era molto conosciuto nella comunità della zona, ma oggi residente a Ramazzano. Lascia la moglie e una figlia.

L'ambasciatrice Francesca Tardioli muore cadendo dal balcone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.