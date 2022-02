Magione, Castello di Zocco in vendita per 2,2 milioni

Nicola Torrini 27 febbraio 2022 a

a

a

“Non possiamo ovviamente fare nomi, ma sì, ci sono stati alcuni contatti da parte di fondi di investimento stranieri. Non c’è però ancora nulla di concreto. La struttura ha comunque un grande fascino e non possiamo negare che ci siano degli interessamenti”. Dall’agenzia Engel & Völkers Perugia, che da otto mesi gestisce in esclusiva la vendita del Castello di Zocco di San Feliciano a Magione, non si sbilanciano ma fanno comunque sapere che c’è chi sarebbe intenzionato a rilevare la storica rocca magionese di epoca medievale, risalente al tredicesimo secolo. L’eventuale costo dell’operazione, come riportato nello stesso sito della Engel & Völkers, ammonta a 2,2 milioni.

Gli operatori del turismo: "Inevitabili le ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina"

L’immobile, interamente da ristrutturare, come può ben vedere chiunque gli passi accanto, ha una superficie di 3.350 metri quadrati ed è circondato da 6,3 ettari di terreni, sia nella parte posteriore e laterale che nella parte anteriore, arrivando fino alle sponde del lago Trasimeno. Gli attuali proprietari, fanno sapere dall’agenzia tedesca specializzata in immobili di pregio, hanno comunque presentato un progetto di ristrutturazione che è stato accettato dagli enti competenti: “Può essere un ottimo punto di partenza per l’eventuale piano di recupero e relativo progetto esecutivo”.

Furto in cantiere: ladri rubano escavatore e fuggono in autostrada

Il Castello di Zocco, posizionato tra le frazioni di San Feliciano e Monte del Lago, si presenta con una cinta muraria che fungeva da apparato difensivo, a pianta circolare, con sette torri, otto cortine e due porte di entrata. Al suo interno si trovano diverse tipologie edilizie che si sono susseguite nel corso dei secoli. L’area in cui si trova, tra l’altro, sarà a breve attraversata dall’anello ciclopedonale del Trasimeno. Come recentemente rendeva noto il sindaco Giacomo Chiodini, sta infatti per partire il cantiere per l’estensione del percorso nel tratto tra Torricella e San Feliciano: “Un intervento sostenuto economicamente da considerevoli risorse comunitarie legate alla riserva dell’Intervento territoriale integrato destinata al Trasimeno tramite l'Unione dei Comuni, con l’estensione del percorso fino alla zona camping in ingresso a San Feliciano e la riqualificazione del tratto in direzione Torricella”.

Maltrattava sei cani, donna condannata a un mese di reclusione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.