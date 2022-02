Covid in Umbria, partiti 5 mila sms per esortare i fragili a effettuare la quarta dose

Alessandro Antonini 27 febbraio 2022 a

Sono partiti i primi cinquemila sms della Regione per esortare alla prenotazione della quarta dose i fragili che hanno superato i 120 giorni dalla terza somministrazione.

Si tratta della metà degli aventi diritto. Il messaggio rivolto a questi soggetti invita a consultare il medico specialista per verificare le condizioni per la somministrazione della quarta dose de vaccino anti Covid e poi procedere alla prenotazione sul sistema informativo del sito dell’ente (www.regione.umbria.it). La somministrazione parte dal 1 marzo. Le prenotazioni si sono aperte già ieri. I soggetti selezionati sono coloro che mostrano una compromissione importante del sistema immunitario.

Oggi è atteso l’arrivo dei vaccini Novavax. Le prenotazioni anche in questo caso sono state rese disponibili da ieri. Sono 14 mila le dosi destinate alla nostra regione.

Intanto ieri sono state 1.507 le dosi somministrate.

Solo 66 le prime dosi. Restano 43 mila i no vax nel cuore verde, al netto di chi è stato contagiato negli ultimi sei mesi. Sempre ieri sono state somministrate 906 terze dosi e 535 seconde dosi.

Il vaccino proteico Novavax punta a convincere gli indecisi che hanno dubbi sui vaccini a mRna come Moderna e Pfizer.

Al momento sono state autorizzate cinquanta prenotazioni al giorno con erogazione in alcuni punti vaccinali territoriali.

“La vaccinazione – afferma il commissario regionale all’emergenza, Massimo D’Angelo – rimane il pilastro fondamentale di difesa contro il Covid. Purtroppo, gli ospedalizzati e i deceduti sono prevalentemente soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, o non vaccinati. Da qui la necessità di andare avanti con le somministrazoni”.

